Sağlıkta güvence Dijipol.com’da başlar: TSS ile tanışın

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan bireylerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde oluşabilecek fark ücretlerini poliçe kapsamı dahilinde karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile bireyler:
Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmek için:
Çalışanlar, ev hanımları, emekliler ve çocuklar bu sigortayı yaptırabilir; aile paketleriyle eş ve çocuklar da poliçeye dahil edilebilir. Tüm bu işlemleri Dijipol.com üzerinden birkaç dakikada gerçekleştirebilirsiniz.
Artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve özel hastanelerdeki fark ücretlerindeki yükselişle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası 2025 yılında daha fazla tercih edilmeye başlandı:
Bu nedenlerle tamamlayıcı sağlık sigortası, ekonomik ve pratik bir seçenek haline geliyor. Dijipol.com, bu süreçte uygun fiyatlı TSS poliçelerine kolayca ulaşmanızı sağlar.
Poliçe içerikleri sigorta şirketine ve seçilen teminatlara göre farklılık gösterebilir. Genel olarak kapsam şunları içerebilir:
Dijipol.com, bu teminatları karşılaştırmalı olarak sunar; ihtiyacınıza en uygun poliçeyi seçmenizi kolaylaştırır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi bireyler, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde daha planlı ve hızlı randevu alarak sağlık hizmetlerine ulaşabilir.
TSS ile:
2025 yılı tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları şu kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
Aynı birey için farklı şirketlerden oldukça değişken fiyat teklifleri alınabilir. Bu yüzden teklifleri karşılaştırmak büyük önem taşır.
Her sigorta şirketinin anlaşmalı hastane sayısı, teminat kapsamı ve fiyatları farklılık gösterir. Bu nedenle en uygun poliçeyi seçebilmek için teklifleri tek bir platformdan karşılaştırmak büyük kolaylık sağlar.
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Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile uyumlu yapısıyla özel sağlık hizmetlerine daha kolay erişmenizi sağlar.
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