Sağlıkta güvence Dijipol.com’da başlar: TSS ile tanışın

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan bireylerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde oluşabilecek fark ücretlerini poliçe kapsamı dahilinde karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile bireyler:

Ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinden yararlanabilir,

Poliçeye dahil teminatlar kapsamında fark ücretlerini ödeme yükünden büyük ölçüde kurtulabilir,

SGK anlaşmalı özel hastanelerde daha planlı ve konforlu sağlık hizmeti alma imkânına sahip olabilir.

Kimler Yaptırabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmek için:

SGK kapsamında olmak,

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde sağlık hizmeti almak,

gereklidir.

Çalışanlar, ev hanımları, emekliler ve çocuklar bu sigortayı yaptırabilir; aile paketleriyle eş ve çocuklar da poliçeye dahil edilebilir. Tüm bu işlemleri Dijipol.com üzerinden birkaç dakikada gerçekleştirebilirsiniz.

2025’te Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neden Öne Çıkıyor?

Artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve özel hastanelerdeki fark ücretlerindeki yükselişle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası 2025 yılında daha fazla tercih edilmeye başlandı:

Tek bir özel hastane muayene fark ücreti 1.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor,

SGK’nın karşıladığı tutar sabitken, hasta katkı payları artabiliyor,

Kamu hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle özel hastanelere yönelim giderek artıyor.

Bu nedenlerle tamamlayıcı sağlık sigortası, ekonomik ve pratik bir seçenek haline geliyor. Dijipol.com, bu süreçte uygun fiyatlı TSS poliçelerine kolayca ulaşmanızı sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Poliçe içerikleri sigorta şirketine ve seçilen teminatlara göre farklılık gösterebilir. Genel olarak kapsam şunları içerebilir:

Teminat Türü Kapsam Açıklaması

Ayakta Tedavi: Muayene, tahlil, röntgen, MR, fizik tedavi vb.

Yatarak Tedavi: Ameliyat, hastanede yatış, refakatçi masrafları

Acil Sağlık: Ambulans, acil müdahale, yoğun bakım

İlave Hizmetler: Online doktor hizmeti, psikolojik danışmanlık (pakete bağlı)

Dijipol.com, bu teminatları karşılaştırmalı olarak sunar; ihtiyacınıza en uygun poliçeyi seçmenizi kolaylaştırır.

TSS ile Özel Hastanelerde Kolay ve Planlı Hizmet İmkânı

Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi bireyler, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde daha planlı ve hızlı randevu alarak sağlık hizmetlerine ulaşabilir.

TSS ile:

Geniş anlaşmalı hastane ağına erişim sağlanabilir,

Poliçe kapsamındaki hizmetlerde ek ücret ödemeden tedavi olunabilir,

Gereksiz işlemlerle vakit kaybetmeden hizmet alınabilir.

Fiyatlar Neye Göre Belirlenir?

2025 yılı tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları şu kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

Yaş ve cinsiyet,

Poliçe teminat kapsamı,

Ayakta + yatarak tedavi seçimi,

Aile bireylerinin poliçeye dahil edilip edilmediği,

Sigorta şirketinin fiyat politikası.

Aynı birey için farklı şirketlerden oldukça değişken fiyat teklifleri alınabilir. Bu yüzden teklifleri karşılaştırmak büyük önem taşır.

En Uygun Teklifi Nasıl Alırsınız?

Her sigorta şirketinin anlaşmalı hastane sayısı, teminat kapsamı ve fiyatları farklılık gösterir. Bu nedenle en uygun poliçeyi seçebilmek için teklifleri tek bir platformdan karşılaştırmak büyük kolaylık sağlar.

Dijipol.com, tamamlayıcı sağlık sigortası tekliflerini saniyeler içinde karşılaştırabileceğiniz kullanıcı dostu ve güvenilir bir dijital platformdur.



Sağlığınızı Güvence Altına Almanın Pratik Yolu

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile uyumlu yapısıyla özel sağlık hizmetlerine daha kolay erişmenizi sağlar.

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