Sekizinci yılını kutlayan PUBG Mobile, nişancı oyunlarının zirvesinde

Son yıllarda çok oyunculu oyunlar arasında adından sıkça söz ettiren PUBG, mobil ve PC oyunu meraklılarının ilgisini canlı tutmayı başarıyor. İlk olarak 2017’de Steam erken erişimiyle Microsoft Windows için çıkış yapan PUBG: Battlegrounds, kullanıcıların büyük bir harita üzerinde hayatta kalmaya çalıştığı “battle royal” oyun türünün en popülerleri arasında öne çıkıyor. PUBG, sekizinci yıl dönümünü V4.3 sürümüyle kutluyor. En iyi mobil nişancı oyunlarından biri olarak da anılan PUBG’nin popülaritesi, yeni oyun modları ve oyun içi ürünlerle genişledikçe, boş zamanlarında keyifli bir aktivite arayan kullanıcıların yolu PUBG ile kesişiyor.

Her gün 25 milyon kişi oynuyor

Bu durum, rakamlara da yansıyor. Business of Apps tarafından derlenen veriler, PUBG Mobile'ın her gün 25 milyon kişi tarafından oynandığını gösteriyor. Bu güçlü kullanıcı tabanı, PUBG'nin yarattığı oyun ekonomisinin boyutlarını da belirliyor. PUBG Mobile'ın 2024'te 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği bilinirken, bu kazançların çoğu oyun içi item (oyun aksesuarı) satışlarından geliyor. PUBG’ye başlayan oyuncular, daha fazla özel oyun içi ürüne erişmek, daha güçlü bir karakter yaratmak ve nadir bulunan oyun içi ürünlerle özel güçler edinmek için item satışı sitelerine yöneliyor.

PUBG’ye sıfırdan başlamak, uzun zaman boyunca karakteri yükseltmek için çalışmak istemeyen oyuncular ise PUBG hesap satın alma yöntemini izliyor. Özellikle beyaz yaka çalışanlar için bazı aşamaları geçerek belirli oyun içi seviyelere ulaşmış PUBG hesaplarını satın almak, eski sezon ödüllerine erişebilmelerini, event skin’lerine, yüksek sıralamalara ulaşmalarını mümkün kılıyor. Örneğin Glacier M416 veya Blood Raven X-Suit gibi nadir skin’lere erişmek zor olsa da, alım gücü olan kullanıcılar, Eldorado gibi güvenilir global pazaryerlerinden bu skin’lere sahip bir hesap satın alarak, PUBG’ye sıfırdan başlamak zorunda kalmadan oyunun keyfini çıkarabiliyor.

PUBG hesap satın almak riskli mi?

İnternetteki pek çok işlemde olduğu gibi, PUBG hesap satın alma işleminde de doğru yolu izlemek ve güvenilir platformları tercih etmek, potansiyel risklerin önüne geçme konusunda kilit rol oynuyor. “Güvenilir PUBG hesabı nereden alınır” aramalarındaki gözle görülür trend de kullanıcıların bu konuda bilinçli olduğuna vurgu yapıyor.

Başlıca PUBG hesap satın alma riskleri arasında şunlar yer alıyor:

Hesabın geri alınması

PUBG hesabı arayışında olanların en çok dikkat etmesi gereken konu, satıcı güvenilirliği. Bazı kullanıcılar, oyun içi ürün ve item satışını bir uğraş haline getirerek ciddi bir biçimde ele alsa da, bazı PUBG hilecileri hesap satışı vaadiyle ödemeyi alıp, daha sonra hesap bilgilerini değiştirerek alıcının erişimini engelleyebiliyor.

Banlanma, ban yeme

PUBG, oyun içi ürün satışlarına kendi platformu üzerinden izin verse de, PUBG hesap satışı e-posta adresi değişimini de kapsadığından, çoğunlukla gri alanda kalıyor. Dolayısıyla sık sık satışı yapılan ya da e-posta bilgisi değişen ya da oyun içinde şüpheli aktivitelerde bulunan oyuncular, PUBG’nin kara listesine girebiliyor ve kalıcı olarak oyundan banlanabiliyor. Bu noktada PUBG hesap sağlığı ve güvenilirliği de önemli unsurlardan birine dönüşüyor.

PUBG hesap satın almanın güvenilir bir yolu var mı?

Oyun içi ürün ve oyun hesabı ticareti konusunda e-ticaret siteleri imdada yetişiyor. PUBG hesap satın al platformları araması yapan kullanıcılar, Eldorado gibi global ve güvenilir pazaryerlerine yöneliyor. Bu siteler, doğrulanmış / onaylanmış alıcı ve satıcıları bir araya getirerek PUBG hesap satın almak isteyen kullanıcıların güvenilir satıcılarla buluşmasını kolaylaştırıyor. Satıcı doğrulama süreçleri, kullanıcı yorumları, işlem geçmişi bilgileri, detaylı açıklamalar ve alıcı koruma sistemleri sunan PUBG hesap satın al siteleri, oyuncuların daha güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Alıcının ihtiyacı olan tüm bilgiler tek platformda

Özellikle PUBG hesap satışı yapan kullanıcılar için net bir kural setine sahip Eldorado’da; açıklamaların net, doğru ve abartısız olması gerektiği, başlık ve açıklamaların yanıltıcı olamayacağı, hesapla ilgili tüm kısıtlamaların açıkça yazılması gerektiği belirtiliyor. 5-14 gün iade politikası uygulayan Eldorado.gg/tr üzerinde yalnızca tam erişim PUBG hesapları satılabiliyor. Böylece satıştan sonra e-posta adresi değiştirme riski bertaraf ediliyor. Tüm bunlara Türkçe dil desteği, TL ile alışveriş ve 20'den fazla ödeme yöntemi de eklenince, Eldorado ile internette güvenilir PUBG hesabı satın almak bir hayli kolaylaşıyor.