Serap Yazıcı AK Parti'ye katılmadan günler önce CHP'ye geçmek istemiş! Çok konuşulacak iddia Özgür Özel'den

Gelecek Partisinin kurucularından olan Serap Yazıcı Özbudun, CHP listesinden seçilen milletvekillerinden biriydi. Antalya Milletvekili Yazıcı, AK Parti'ye katılmadan yaklaşık bir hafta önce CHP lideri Özgür Özel'in Gelecek Partisi'ndeki ziyaretinde yer alıyordu. Partisinden istifa edip kısa süren sonra AK Parti'ye geçen yazıcı, Özel'in iddiasına göre "CHP'ye geçmek istiyorum" da demiş.



AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: TOPLANTIDA HEYETTEYDİ, BENİ DİNLEDİ

CHP lideri Özgür Özel çok tartışılacak bu iddiayı partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi. Milletvekili transferleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklenen Özel şunları söyledi:

"Bu seçim döneminde bu Meclise AK Parti'ye itiraz üzerinden taşınmış bir sürü milletvekilini partisine katıyor. İçlerinden bir tanesi bir gün önce, 14 saat önce sadece partisinden istifa etti. O da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi, oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi, heyetteydi, şimdi AK Parti'ye gitti.



Özel'in 17 Şubat'ta Gelecek Partisi'ni ziyaretinde bulunan heyette Serap Yazıcı da vardı.

"'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE GEÇMEK İSTİYORUM' DEDİ"

Antalya milletvekilimize gitti. "Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum." dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine şahitlerin huzurunda şöyle konuştum:

ÖZEL, YAZICI'YA VERDİĞİ YANITI PAYLAŞTI

-Bir, "Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz."

-İki, "Eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz."

-Üç, "O partinin milletvekili, oradan istifa etseniz de, bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek, bu konuyu konuşmak zorundayım."

"SİYASETİ BÖYLE YAPANLARLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen kimi milletvekillerinin neler istediklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi ilkesel cevabı vererek reddettiğini gerekmedikçe ifade etmeyeceğim ama şunu söyleyeyim:

Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan her milletvekili partisinden makul süre önce ayrılıp hem de seçmeni kandırmayıp aynı ittifakla, aynı yön ve yönelimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen, partinin ideallerine, partiye, partinin hedeflerine uygun hiçbir, bir zerre pazarlığın içinde olmamış vatansever kardeşlerimizdir. Hepsinin bir kez daha ellerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Siyaseti böyle yapanlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Öyle yapanlar olmaz olsun, bizden ırakta olsun.

SERAP YAZICI NE DEMİŞTİ?

AK Parti'ye katılmasıyla ilgili eleştirilere Serbestiyet'e verdiği demeçle yanıt veren Serap yazıcı ise şunları söylemişti:

"BU FİKİRLERİM DOĞRULTUSUNDA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİM"

Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. 40 yıldır savunduğum gibi benim için hala hukukun üstünlüğü, hala insan hakları, hala demokrasi esastır. Meclis’te bu fikirlerimin mücadelesini verdim. Ama Meclis’te muhalefet sandalyelerindeki mücadelemle bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var: AK Parti ve CHP. Bana böyle bir davet geldi. Davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet’ diye sordum. ‘Evet. Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı. Sadece “Beni Antalya halkı seçti, onlara hizmet borcumu ödemek istiyorum” dedim.