Skorbüt hastalığı nedir? Skorbüt hastalığı belirtileri ve tedavisi

C vitamini suda çözünülebilen bir vitamin türüdür. Askorbik asit olarak da anılır ve insan sağlığı için çeşitli faydaları bulunur. Vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur. Ayrıca vücuttaki dokuların onarımını ve büyümelerini de sağlayan güçlü bir antioksidan kaynağı olarak kabul edilir. Eksikliği halinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.

Skorbüt hastalığı nedir?

C vitamini eksikliği birçok hastalığın habercisi olarak görülebilir. Bu hastalıklardan biri de skorbüt adı verilen ve C vitamini eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hastalıktır. Vücudun bağışıklık sistemi, kollajen üretimi, doku onarımı gibi durumlarında son derece önemli olan C vitamini eksikliğinde kemiklerde, deride ve diş etlerinde bazı sorunlar görülür.

Kelime anlamı olarak skorbüt direk olarak C vitamini eksikliği rahatsızlığı olarak da bilinir. Vücutta C vitamininin eksik olması, vücudun alması gereken temel proteinler eksik kalacağı için bu eksiklik skorbüt adı verilen bir hastalık oluşumuna neden olur.

Skorbüt hastalığı belirtileri nelerdir?

C vitamini eksikliği ile vücutta çeşitli rahatsızlıklar ve şikayetler belirmeye başlar. Bağışıklık sisteminin bozulması ile gelişen olumsuz durumlar hastalık belirtisi olarak kabul edilir. En sık görülen belirtileri ise şu şekilde kendini gösterir:

Diş eti kanamaları

Yorgunluk ve halsizlik durumu

Ciltte morarmalar

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Kansızlık

Depresyon ve huzursuluk

Zayıf bağışıklık sistemine bağlı olarak sık sık hastalanma

Skorbüt hastalığı tedavisi nelerdir?

Skorbüt hastalığı tedavisi olduğu bilinen bir hastalıktır. Temel yönetiminin ise C vitamini alımı olduğu kabul edilmektedir. Genel olarak şurup ya da tablet formunda ağız yolu ile alınan C vitaminleri ile hızlı iyileşme söz konusudur. Ayrıca C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi de tedavi sürecinde doktorlar tarafından önerilen bir yöntemdir. Şu besinler C vitamini içeren besinlerden bazılarıdır: