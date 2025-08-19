ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 20 Ağustos 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta, Amigo kuruyemişten Dermokil şampuana birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Şampuan, diş macunu, deterjan ve dahası

Sizin için seçtiklerimiz

Deterjanlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin, ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Şampuanlarda indirimli fiyatlar burada sizi bekliyor.

Parfümlerde indirimlere göz atmak için buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gıda ürünlerinde fiyatlar en dipte

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki gıda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde, burada.

*Günlük ihtiyaçlarda ikinci ürüne %70 indirim kampanyası başladı! Buradan indirimde olan ürünleri inceleyebilirsiniz

Ve kazan kazan fırsatı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.