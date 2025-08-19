Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 20 Ağustos 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 20 Ağustos 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta, Amigo kuruyemişten Dermokil şampuana birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Şampuan, diş macunu, deterjan ve dahası

ŞOK a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Deterjanlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin, ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Şampuanlarda indirimli fiyatlar burada sizi bekliyor.

Parfümlerde indirimlere göz atmak için buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

Gıda ürünlerinde fiyatlar en dipte

ŞOK a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

ŞOK a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki gıda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde, burada.

*Günlük ihtiyaçlarda ikinci ürüne %70 indirim kampanyası başladı! Buradan indirimde olan ürünleri inceleyebilirsiniz

Ve kazan kazan fırsatı

ŞOK a Dermokil şampuanlar geliyor! 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

