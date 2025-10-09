HABER

Son dakika | Gazze'de ateşkes sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacağız"

Son dakika haberi: Hamas ile İsrail'in Gazze'de ateşkes için anlaşmaya varmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Dışişleri Bakanlığı da "Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz" vurgusu yaptı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Dünya İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planını onaylamasını konuşuyor. Türkiye de konuyu yakından takip ediyor. Açıklamalar peş peşe geldi.

ERDOĞAN: "ATEŞKESLE SONUÇLANMASINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.

"ANLAŞMANIN HARFİYEN UYGULANMASININ YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

DIŞİŞLERİ: ANLAŞMANIN TAM OLARAK UYGULANMASINI BEKLİYORUZ

Ateşkes anlaşması hakkında Dışişleri Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.

Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.

Orta Doğu’da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz.

Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz."

