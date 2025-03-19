SON DAKİKA | Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Güçlenerek çıkacağız"

Son dakika: Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. İmamoğlu söz konusu mesajında "Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun" derken; şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür."

EL YAZISIYLA YAZDIĞI NOTUNU PAYLAŞMIŞTI

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınan İmamoğlu, Vatan Emniyeti'nden bir not da paylaşmıştı.

İmamoğlu'nun el yazısıyla kaleme aldığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla..."