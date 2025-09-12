HABER

Son dakika | İmamoğlu'nun duruşmasından çıkıp konuştu: "Ekrem başkan bugün yargılanmadı, yargıladı"

Son dakika haberi: Bugün gözler Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'sahte diploma' davasındaydı. Duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün Ekrem başkan yargılanmadı, yargıladı. Saçma sapan iddiaları yargıladı. Sırf cumhurbaşkanı adayı olmasın diye yapılan saçmalığı yargıladı" diye konuştu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davası bugün başladı. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

"GENÇLERE VE AİLELERİNE GÖZDAĞI VERİLDİ"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Gençlere ve ailelerine gözdağı verildi, "Susun" dendi. 75 gündür cezaevinde yatanların aslında 1 gün yatarı yoktu. İnşallah bu yaptığın zulmün hesabını bir gün verirsin.

"EKREM BAŞKAN YARGILANMADI, YARGILADI"

  • (İmamoğlu'nu diploma davası) Üniversiteye ne İmamoğlu'ndan önce ne de sonra girene bir şey olmadı. Ekrem başkan tek başına yargılanıyor. Dinleyen herkesin "Yok artık, bu kadar olmaz" dediği bir iddianame. Bugün Ekrem başkan yargılanmadı, yargıladı. Saçma sapan iddiaları yargıladı. Sırf cumhurbaşkanı adayı olmasın diye yapılan saçmalığı yargıladı.

  • Hedef Ekrem başkan, suç ise Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu. 4 kez yapılan bu suçun bir daha işleneceğine emin oldukları için bu zulmü yapıyorlar.

BAHÇELİ'YE YANIT: BU YANLIŞLARDAN DÖNÜLÜR DİYE UMUYORUM

  • (Bahçeli'nin 'Ahmet Özer ve Ahmet Türk' çıkışına yanıt) Biri bir yanlıştan döndüyse dönüp de onunla uğraşmam. Söylediği doğru, biz de aynı şeyi savunuyoruz. Bu yanlışlardan dönülür diye umuyorum.

