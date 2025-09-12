Son dakika | İmamoğlu'nun duruşmasından çıkıp konuştu: "Ekrem başkan bugün yargılanmadı, yargıladı"

Son dakika haberi: İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davası bugün başladı. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti.
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
(İmamoğlu'nu diploma davası) Üniversiteye ne İmamoğlu'ndan önce ne de sonra girene bir şey olmadı. Ekrem başkan tek başına yargılanıyor. Dinleyen herkesin "Yok artık, bu kadar olmaz" dediği bir iddianame. Bugün Ekrem başkan yargılanmadı, yargıladı. Saçma sapan iddiaları yargıladı. Sırf cumhurbaşkanı adayı olmasın diye yapılan saçmalığı yargıladı.
