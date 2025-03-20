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  4. Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi: 261 hesap tespit edildi, 37 gözaltı

Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi: 261 hesap tespit edildi, 37 gözaltı

20.03.2025 09:40
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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan 261 hesap yöneticisi belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66'sının isimli Hesap, %34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası o paylaşımlar için harekete geçildi: 261 hesap tespit edildi, 37 gözaltı

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili iki suç çerçevesinde paylaşım yapan hesaplar için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' VE 'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK' SUÇLARINDAN PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR"

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve -"Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

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"37 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

"PAYLAŞIMLARIN %66'SI İSİMLİ HESAP, %34'Ü BOT HESAP"

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00'a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66'sının isimli Hesap, %34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir."

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Ali Yerlikaya
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