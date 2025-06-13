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SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron peş peşe havalandı, ilerliyorlar

Son dakika haberi: İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk misilleme geldi. Karşı atağa geçen Devrim Muhafızları, 100'den fazla kamikaze insansız hava aracının peş peşe havalandığını duyurdu. Söz konusu dronlar İsrail'e ilerlerken; Netanyahu'dan da 'sığınaklara inin' çağrısı geldi.

SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron peş peşe havalandı, ilerliyorlar
Devrim Karadağ

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: KAMİKAZE GÖNDERDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

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NETANYAHU'DAN SIĞINAK UYARISI!

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" derken İsrailliler'e şöyle seslendi:

"Sığınaklarda uzun süre, şimdiye kadar alıştığımızdan çok daha uzun süre kalmanız gerekebilir."

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İran İsrail son dakika
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