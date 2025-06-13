SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron peş peşe havalandı, ilerliyorlar

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.
Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" derken İsrailliler'e şöyle seslendi:
"Sığınaklarda uzun süre, şimdiye kadar alıştığımızdan çok daha uzun süre kalmanız gerekebilir."
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