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SON DAKİKA! Kahreden haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye dün akşam saatlerinde gelen şehit haberlerine ağlarken kahreden haberin üstüne bir kahreden haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı dün 5 olan şehit sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

SON DAKİKA! Kahreden haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi
Ufuk Dağ

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir." denildi.

SON DAKİKA! Kahreden haber: Şehit sayısı 8 e yükseldi 1

Bakanlığın açıklamasının devamında ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.

SON DAKİKA! Kahreden haber: Şehit sayısı 8 e yükseldi 2

DÜN 5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı dün Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

DÜN ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

Dün şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli olmuştu. MSB yaptığı açıklamada Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Abdurrahman Akdoğan, Piyade Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Er Ahmet Kuşak ve Piyade Er Özkan Özkanlı'nın şehit olduğunu aktardı.

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