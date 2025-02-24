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Son dakika | Türkiye ev sahipliğine hazır! Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü: "Krizin kalıcı çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz"

24.02.2025 11:55
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Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında barış için Türkiye devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Savaş artık son bulmalı. Barış görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız" mesajını verdi.

Son dakika | Türkiye ev sahipliğine hazır! Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü: "Krizin kalıcı çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz"

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da. Bakan Fidan ve mevkidaşı Lavrov bir araya geldi. Bakanlar daha sonra basın açıklaması yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

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"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN EV SAHİPLİĞİNE HAZIR"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • ABD’nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Savaş artık son bulmalı. Barış görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Krizin kalıcı çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

SURİYE’DEKİ YENİ DÖNEM

  • (Rusya'yla) Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz.

  • Türkiye’nin güvenlik kaygısına herkes saygı göstermeli. Terör örgütlerinin Suriye’de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu dahi olamaz.

"GAZZE'DE ATEŞKES KALICI HALE GELMELİ"

  • Gazze'de ateşkes kalıcı hale gelmeli. Tehcir planı kabul edilemez. Netanyahu'nun savaşı başlatmasından endişe duyuyoruz.

LAVROV: ERDOĞAN VE PUTİN SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Lavrov’un mesajları ise şöyle:

  • Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde.

  • Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir an önce devreye girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. TürkAkım ve Mavi Akım gibi boru hatlarının güvenliğini önemsiyoruz. Bu konu Türkiye için de çok önemli.

  • Ukrayna'da pozisyonumuzu koruyoruz, değiştirmedik ama gerçekçi yaklaşımların ortaya çıkması bizi mutlu ediyor. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz. Diyalog fırsattır.

  • Ukrayna’nın NATO’ya alınma çabası savaşın ilk sebeplerinden. İlk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil.

  • Ukrayna’nın barışa ilgisi şüpheli. Kiev varlığımızı yok etmek istedi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Hakan Fidan
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