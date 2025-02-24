Son dakika | Türkiye ev sahipliğine hazır! Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü: "Krizin kalıcı çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz"

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da. Bakan Fidan ve mevkidaşı Lavrov bir araya geldi. Bakanlar daha sonra basın açıklaması yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Lavrov’un mesajları ise şöyle:

Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir an önce devreye girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. TürkAkım ve Mavi Akım gibi boru hatlarının güvenliğini önemsiyoruz. Bu konu Türkiye için de çok önemli.

Ukrayna'da pozisyonumuzu koruyoruz, değiştirmedik ama gerçekçi yaklaşımların ortaya çıkması bizi mutlu ediyor. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz. Diyalog fırsattır.

Ukrayna’nın NATO’ya alınma çabası savaşın ilk sebeplerinden. İlk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil.

Ukrayna’nın barışa ilgisi şüpheli. Kiev varlığımızı yok etmek istedi.