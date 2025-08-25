Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirmenin yollarından biri de zihni çalıştıran hobiler edinmektir. Yapım setleri, adım adım ilerleyen süreçleriyle hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir deneyim sunar. Özellikle koleksiyonluk tasarımlar, dekoratif bir parça haline de gelir. LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı, tam bu noktada öne çıkar. Bugüne özel indirimde olan seti görmek isterseniz işte detaylar...

Kendi dünyanızı inşa etmek, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp yaratıcılığınızı ortaya koymanın en keyifli yollarından biridir. Adım adım ilerleyen yapım süreçleri, hem zihni dinlendirir hem de ortaya çıkan eserle gurur duymanızı sağlar. Özellikle koleksiyonluk parçalar, yalnızca bir hobi değil aynı zamanda uzun süre saklanabilecek özel anılar yaratır. İşte bu noktada Star Wars hayranları için tasarlanan LEGO Kylo Ren Kaskı Yaratıcı Yapım Seti, dikkat çeken seçeneklerden biri. Üstelik şu anda indirimle satışta...

LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Yaratıcı Yapım Seti

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde 1

529 parçadan oluşan LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı, hem yaratıcı hem de koleksiyonluk bir deneyim sunuyor. 18 cm yüksekliği, 11 cm genişliği ve 13 cm derinliğiyle dikkat çeken model, ister deneyimli LEGO severler ister hobiye yeni başlayanlar için keyifli ve rahatlatıcı bir uğraş haline geliyor. LEGO Builder uygulamasındaki 3D dijital rehber sayesinde yapım süreci daha kolay ve eğlenceli hale gelirken ortaya çıkan kask Star Wars koleksiyonlarına prestijli bir parça olarak ekleniyor.

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde 2

Bu içerik 25 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
LEGO
İş birliği İçerikleri
Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

A101'e Samsonite valizler geliyor!

A101'e Samsonite valizler geliyor!

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

Sesi açın, eğlenceyi katlayın! JBL hoparlörde indirim zamanı

Sesi açın, eğlenceyi katlayın! JBL hoparlörde indirim zamanı

Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

A101'e Samsonite valizler geliyor!

A101'e Samsonite valizler geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı

Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı

Samsun’da düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin hastaneye kaldırıldı

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Sultangazi'de aile içi kavga cinayetle bitti: 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hedef göstermişti! Evre Başak Clarke kanserden hayatını kaybetti... O video tekrar gündem oldu

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.