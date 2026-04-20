Sultangazi Belediyesi'nden hasta ve hasta yakınlarına 'nakil ambulansları' hizmeti

Sultangazi Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. Belediyenin kendi öz kaynakları ile satın aldığı 3 ambulans, ücretsiz nakil hizmeti sunuyor.

İHTİYACI OLAN RANDEVU OLUŞTURUYOR

Yürüyemeyen, yatağa bağımlı hastalar ya da hasta yakınları belediyeyi arayarak randevu oluşturuyor. Ardından ambulans belirlenen saatte hastayı alarak hastaneye ulaştırıyor. Hastanın işi bittiğinde tekrar ambulansla evine bırakılıyor.

BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN: "HİZMET İÇİN VARIZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Hastalarımız kayıt oluşturduktan sonra, planlamaya göre onları ambulansla alıyor, hastaneye bırakıyoruz. Hastane işlemleri bittikten sonra da geri dönüş için yardımcı oluyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız hasta nakil aracı ambulanslarımızla özellikle yatağa bağımlı hastalarımızın hastaneye kolayca ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz bu hizmetle sadece hastalara değil, hasta yakınlarına da büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Bizler hizmet için varız” dedi.