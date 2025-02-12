İnsanların sürekli olarak vakit geçirdiği sosyal medya ve her fırsatta güncellediği sosyal medya profilleri, başka insanların hayatları ve karakter özellikleri ile ilgili çeşitli bilgiler de verir. Gün içinde yaşanan stres ya da iş yoğunluğundan bir süreliğine uzaklaşıp sosyal medyada vakit geçirmek oldukça cazip ve eğlenceli görünse de sürekli olarak sosyal medyada vakit geçirmek günümüz dünyasında çok yaygınlaşmış olan ancak bir o kadar da çeşitli zararları bulunan bir durumdur.
Sürekli sosyal medyada vakit geçirmek ruh sağlığımızı olumsuz etkiler mi?
Çoğu zaman sadece sosyal hayat için değil iş hayatında da kullanılan sosyal medya, günümüz şartlarında ayrı bir iş alanı haline de gelmiştir. Sosyal medya üzerinden açılan kişi ya da kurum hesapları ile çeşitli sanal firmalar kurulmuştur ve sosyal medya üzerinden ticaret yapılmaktadır.
İnsanlar sosyal medya hesaplarını hem sosyalleşmek ya da eğlence amaçlı hem de işlerini yürütmek amaçlı olarak kullanabilmektedir. Ancak sosyal medyanın yanlış ve olması gerekenden fazla süreler içinde kullanımı insan için çeşitli olumsuz etkilere de neden olabilmektedir.
Sürekli olarak sosyal medya kullanmak ve sosyal medya hesaplarında çok fazla vakit geçirmek kişilerin vaktini verimli kullanmasına engel olabildiği gibi kişilerin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Sosyal medyada çok fazla sürede vakit geçirilmesi, kişilerin ruhsal ve duygusal durumları üzerinde olumlu olarak etki edebildiği gibi bazı sorunlara da yol açabilmektedir.
Sosyal medyanın olumsuz etkileri nelerdir?
Sosyal medyanın gereğinden fazla kullanılması ve sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek çeşitli açılardan insana zarar verebilir. Bu zararlar ve açıklamalarından bazıları şu şekildedir:
- Anksiyete ve depresyona neden olabilir. Çünkü kişilerin sürekli olarak başka insanların hayatlarını gözlemlemesini sağlayan sosyal medya bu özeliği ile kişileri kıyaslamaya sokabilir. Takip edilen hesaptaki görüntüler ve durumlar gerçek olmasa dahi kişi gördüklerini alır ve özendiği hayatlara sahip insanları izleyerek bunalıma sürüklenebilir. Başka hayatların mükemmel görünüşleri kişilerde anksiyete gibi rahatsızlıkların oluşmasına da neden olabilir.
- Sosyal medya özellikle algoritmalar aracılığı ile kişileri sürekli olarak sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye teşvik etmektedir. Uygulamalar ve sonsuz kaydırma isteği, kullanıcı kişileri bir zaman sonra geçirdiği sürenin kendi fark etmeden artmasına neden olur. Sosyal medya bağımlılığı adı verilen bu durum, kişilerin zaman yönetme sorunlarına ya da kişisel hedeflerine ulaşmalarında zorluk oluşturabilir.
- Kişiler, sosyal medyada geçirdikleri zaman içinde aslında asosyal bir hale bürünürler. Sosyal medyanın kişileri birbirlerine yakınlaştırma amacı olsa da bu durum zaman içinde aşırı sürelerde kullanım ile kendilerini daha yalnız hissetmelerine neden olabilmektedir. Fiziksel olarak yalnız başına olan bir kişi tatminsiz olur. Gerçek yaşamındaki ilişkiler azaldıkça sosyal medyada geçirdiği süre artar. Bu da kişiyi daha büyük bir yalnızlığa iter.
- Sosyal medyada uzun süreler geçirmek bireylerin kendi olmasının da önüne geçen bir durumdur. Özellikle fotoğraf paylaşımları ve sürekli olarak onay arayışı ve beğenme isteği, kişilerin kendilerini başkalarının beğenilerine ve yorumlarına göre tanımlamalarına neden olur. Bu da kişilerin özgüvenlerini zedeleyen ve beğeni ihtiyacını arttıran bir durumdur. Sosyal medyanın sunduğu filtreli gerçeklik ise kişilerin gerçek benliklerinden uzaklaşmalarına yol açar.
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