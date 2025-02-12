İnsanların sürekli olarak vakit geçirdiği sosyal medya ve her fırsatta güncellediği sosyal medya profilleri, başka insanların hayatları ve karakter özellikleri ile ilgili çeşitli bilgiler de verir. Gün içinde yaşanan stres ya da iş yoğunluğundan bir süreliğine uzaklaşıp sosyal medyada vakit geçirmek oldukça cazip ve eğlenceli görünse de sürekli olarak sosyal medyada vakit geçirmek günümüz dünyasında çok yaygınlaşmış olan ancak bir o kadar da çeşitli zararları bulunan bir durumdur.

Sürekli sosyal medyada vakit geçirmek ruh sağlığımızı olumsuz etkiler mi?

Çoğu zaman sadece sosyal hayat için değil iş hayatında da kullanılan sosyal medya, günümüz şartlarında ayrı bir iş alanı haline de gelmiştir. Sosyal medya üzerinden açılan kişi ya da kurum hesapları ile çeşitli sanal firmalar kurulmuştur ve sosyal medya üzerinden ticaret yapılmaktadır.

İnsanlar sosyal medya hesaplarını hem sosyalleşmek ya da eğlence amaçlı hem de işlerini yürütmek amaçlı olarak kullanabilmektedir. Ancak sosyal medyanın yanlış ve olması gerekenden fazla süreler içinde kullanımı insan için çeşitli olumsuz etkilere de neden olabilmektedir.

Sürekli olarak sosyal medya kullanmak ve sosyal medya hesaplarında çok fazla vakit geçirmek kişilerin vaktini verimli kullanmasına engel olabildiği gibi kişilerin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Sosyal medyada çok fazla sürede vakit geçirilmesi, kişilerin ruhsal ve duygusal durumları üzerinde olumlu olarak etki edebildiği gibi bazı sorunlara da yol açabilmektedir.

Sosyal medyanın olumsuz etkileri nelerdir?

Sosyal medyanın gereğinden fazla kullanılması ve sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek çeşitli açılardan insana zarar verebilir. Bu zararlar ve açıklamalarından bazıları şu şekildedir: