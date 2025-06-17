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Türk F-16'ları peş peşe havalandı! İsrail uçaklarını uyardı... Hepsi teyakkuz durumunda

İsrail'in İran'ı vurduğu gece Türkiye sınırında hareketli anlar yaşandı. Bazı İsrail uçaklarının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesi üzerine F-16'lar peş peşe havalandı. İsrail uçakları uyarının ardından Türkiye'nin hava sahasından çıkarken; tüm birlikler olası bir durum için teyakkuz haline geçirildi. Erken ihbar uçakları sürekli havada.

Türk F-16'ları peş peşe havalandı! İsrail uçaklarını uyardı... Hepsi teyakkuz durumunda
Devrim Karadağ

İsrail-İran savaşında son dakika haberleri endişeyle takip edilirken; bölgesel bir savaş riski endişeleri daha da artırıyor. Türkiye, gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yaparken; her olasılığa karşı güvenlik alarmı da en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

TÜRK F-16'LARI PEŞ PEŞE HAVALANDI

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederken; İsrail'in İran'ı vurduğu gece Türkiye sınırında hareketli anlar yaşandığı ortaya çıktı.

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İSRAİL UÇAKLARI UYARILDI

Hüttiyet'tten Hande Fırat'ın haberine göre, bazı İsrail uçaklarının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesi üzerine F-16'lar peş peşe havalandı.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

İsrail uçakları uyarının ardından Türkiye'nin hava sahasından çıkarken; tüm birlikler olası bir durum için teyakkuz haline geçirildi.

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HAZIR BEKLİYORLAR

Erken ihbar uçakları sürekli havada bulunurken; olası hava sahası ihlali için F-16’lar hazır bekliyor. İhlal olması durumunda anında havalanıyorlar.

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EDOĞAN: "BİZE EFELENMEYİ BİLE GÖZE ALAMAYACAKLAR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla savunma sanayisini işaret etmişti. Erdoğan, orta ve uzun menzilli füze stoklarını son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yaptıklarını açıkladı.

ERER

“Çok uzun olmayan bir süreçte, hiç ama hiç kimsenin, bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, envanterlerine giren ürünleri caydırıcılıklarını destekleyecek şekilde ve miktarda imal etme safhasına gelindiğini öne sürdü.

BAHÇELİ: "NİHAİ HEDEF TÜRKİYE"

Öte yandan İsrail'in saldırıları sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli "Nihai hedef Türkiye" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

VAF

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye F-16
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