Türkiye şehitlerini uğurluyor! Herkesi ağlatan o an: "Bu çiçekleri sana topladım baba. Nereye gittin?"

6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yapılan arama tarama faaliyetinde 12 asker şehit oldu.

Şehit olan askerlerin metan gazından zehirlendiği açıklandı.

İKİ ŞEHİT DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, dün memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir için ise dün memleketi Bitlis’te cenaze töreni düzenlendi.

"ŞEHİT OLURSAM PAYLAŞ" DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenazesi Bitlis'te, Merkez Ersan Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde toprağa verilecek.

Şehit Celalettin Uyanık'ın, Kur'an-ı Kerim'i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın cenazesi İzmir'de, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, öğle Namazına müteakip kılındı.

SÖZLEŞMELİ ER ÖZKANLI İÇİN AKSARAY'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

SÖZLEŞMELİ ER GÜLTEKİN İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesi ailesinin yaşadığı Sultangazi'deki evin önünde helallik alındı. Yakınları ve komşuları evin önünde kalabalık oluşturdu.

Helallik alınmasının ardından mahalle sakinleri ve yakınları araçlarla Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine gitti. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) cenazesi Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gültekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.

MALATYA ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR

Piyade Teğmen Furkan Sert'in cenazesi Malatya'da, Şehir Mezarlığı Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

ASTSUBAY MANGURA İÇİN AKHİSAR'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

ŞEHİT BABASININ TABUTUNA ÇİÇEK BIRAKTI, HERKESİ AĞLATTI

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman’ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye getirildi.

Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BUNLARI SANA TOPLADIM BABA, NEREYE GİTTİN?'

Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ İÇİN ORDU'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi için Ordu’da cenaze töreni düzenleniyor.

UZMAN ÇAVUŞ ÜZÜM'E KAYSERİ'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze töreninde duydu dolu anlar da yaşandı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

SÖZLEŞMELİ ER KUŞAK İÇİN BALIKESİR'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için Balıkesir'in Kepsut ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.