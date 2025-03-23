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  4. "Bana da geldiler" İmamoğlu tutuklandıktan sonra gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş'tan çarpıcı sözler! 'ABB' sorusuna yanıtı çok konuşulur

"Bana da geldiler" İmamoğlu tutuklandıktan sonra gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş'tan çarpıcı sözler! 'ABB' sorusuna yanıtı çok konuşulur

23.03.2025 10:54
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. Karar hakkında ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri ABB Başkanı Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş "5 milyon oyla seçilmiş bir başkanın bu şekilde engellemesi utanç verici" diyerek isyan etti. Yavaş'ın ABB'ye yönelik bir operasyon beklentisi sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti.

"Bana da geldiler" İmamoğlu tutuklandıktan sonra gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş'tan çarpıcı sözler! 'ABB' sorusuna yanıtı çok konuşulur

Son dakika haberi: Çarşamba günü şafak operasyonuyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında günlerdir devam eden süreçte bugün çok kritik bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"HUKUK SİSTEMİMİZ ADINA UTANIYORUZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gözaltı kararından sonra İmamoğlu'na destek için gerek Saraçhane'ye gelerek gerekse Ankara'dan İmamoğlu'na desteğini verirken kararı tepkiyle karşıladı. Tutuklama kararı sonrası da gözler Yavaş'a çevrilmişti. CHP'deki ön seçimde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Yavaş'ın ilk mesajları şunlar oldu:

"06.30'a kadar bekledik ifadelerin alınmasını. Hem işin uzaması hem de oy kullanmak için yola çıktık. Uyumadan geldik, haberi şimdi aldık.
Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz çünkü yargılamada gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var. Ancak oradaki ifade 5 dakika sonra tüm Türkiye ye servis yapıldı. Bunların gizli olması lazımdı.

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"26 MİLYAR DOLAR UÇTU, DAHA ÇOK FAKİRLİK OLARAK DÖNDÜ"

Bir diğer konu; avukatların ulaşamadığı iddiaları ve suçlamaları yorumculardan izledik bu da işin ne kadar siyasi olduğunu gösteriyor.
5 milyon oyla seçilmiş bir başkanın bu şekilde engellemesi utanç verici, tüm dünya bunu konuşuyor. Bunun sonucu ne oldu: 26 milyar dolar havaya uçtu, daha çok fakirlik olarak geri döndü. 2 yıldır uygulanan tedbirler ücretli kesimleri ilgilendiriyordu. Şimdi ücretli çalışana emekliye verilmeyen paralar uçtu. Bu ülkeye kötülüktür. Ayrıca yabancı sermaye çıkmaya başladı, iş adamlarımız merkezlerini yurt dışına taşımaya başladı. Böyle olduğu sürece belimizi doğrultamayacağız.

"KAYYUM ATANMAMASINA SEVİNDİM"

Ben kayyum atanmamasına sevindim. Umuyorum itirazla tutukluluk kalkar. Her şeyden önce masumiyet karinesi var. Bu hükümet adalet reformu yapıyoruz dese de ağzını açan herkesi hapse attırır duruma geldi.

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"İNŞALLAH ŞİMDİ YAPILAN PROTESTOLAR HERKESİN GÖZÜNÜ AÇMIŞTIR"

Anlaşılır gibi değil. Zaten daha önce 2-3 kez ifadeye çağrılmış, gitmişti. 20 tane polisle evinden alınması amacın ne olduğunu gösteriyor.
Hepimizin ortak çabası artık bağımsız, tarafsız hukuk sisteminin kurulması gerekiyor. Başka yerlerin adaletine güvendiğimiz gibi kendi ülkemizin hukukuna da güvenmeliyiz. Gençlerimize yazık, bugün sokaktaki gençler başka iktidar görmediler. Taleplerini görmezden gelmemek lazım. İnşallah şimdi yapılan direniş protestolar herkesin gözünü açmıştır. Belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecekler.
Bu ülkede herhangi bir şekilde birisiyle arası bozulan birinin gizli tanık olup iftira atması mümkün."

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"BANA DA ONLARCA MÜFETTİŞ GELDİ"

Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir hamle bekliyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan, soruşturulmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da şimdiye kadar onlarca müfettiş geldi. Korkacak hiç bir şeyimiz yok. Kumpas kurmak istedikten sonra bunu herkese yapabilirler ama bizim alnımız açık. Bir yol çizmek istiyoruz biz; şatafatın, yolsuzluğun ortadan kalktığı."

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