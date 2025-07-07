Uzman Çavuş Kani Obi'nin vasiyeti kahretti! "Şehit olursam fotoğraflarım her yerde paylaşılsın"

6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi’ye iletildi.

'BEN ŞEHİT OLURSAM...'

Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehit olmadan önce çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta; "Bugün şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi bir yerde paylaşırsınız diye ama 'ben şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti" notu düşürdü.

Öte yandan Ordulu şehit Kani Obi, yarın Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

(İHA)