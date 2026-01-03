HABER

Venezuela, ABD'den Maduro ile eşinin hayatta olduklarına dair kanıt talep etti

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı, ABD'den Maduro ile eşinin hayatta olduklarına dair kanıt talep etti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı, ABD'den Maduro ile eşinin hayatta olduklarına dair kanıt talep etti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve ABD'den hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

CNN'in haberine göre Rodriguez, devlet televizyonu VTV Venezuela'ya yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

"ACİL KANIT TALEP EDİYORUZ"

ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu aktaran Rodriguez, "Donald Trump hükümetinden, Başkan Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz." dedi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

