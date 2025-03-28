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  4. Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”

Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”

28.03.2025 12:00
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Türkiye’nin son dönemdeki bir numaralı gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresine yapılan operasyon! Tutuklama kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel de hem yurt içinde hem de yurt dışında kararın yanlış olduğunu birçok kez dile getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’daki Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşmasında “Burada gerçeklik bloke olmuş vaziyette” diyerek tepki gösterdi.

Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Kurulu’nda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara eleştirerek, "Burada sadece muhalefetin görüşlerinin ifade edilmesi, raporlarda ağırlıklı olarak muhalif görüşlerin ele alınmasını biz raportörlere defalarca anlattık. Hükümetin görüşleri maalesef raporlara yansımıyor” dedi.

“HÜKÜMET UYGULAMALARI BURADA ANLATILANLAR GİBİ DEĞİL”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 48’inci Genel Kurulu’na katıldı. Kongrede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara söz alarak karşı çıkan Tahir Büyükakın, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler…

“Algıyla gerçeklik bu kadar birbirine karıştığı bir salonda belki de en zor pozisyon benim durumum. Türkiye’de hükümet tarafından yapılan uygulamalarla burada anlatılanlar aynı şeyler değil.

Kayyum atamalarında da raportörlerin bu sürecini biz de defalarca gördük. Hükümetin terörle bağlantılı yapılarla ilgili aksiyonlarını hukuksuzluk olarak niteleyen raportörler, gerçeklikle alakalı bir başka olguyu her zaman gözden kaçırdılar. Mesela DEM Parti tarafından aday gösterilmiş olan belediye başkanlarının yanlarında eş başkan sıfatıyla hiçbir hukuki karşılığı olmayan, hiçbir seçimle gelmeyen şahısların atanmasını kayyum olarak göremediler.

Gerçeklik bloke olmuş oldu. Burada sadece muhalefetin görüşlerinin ifade edilmesi raporlarda ağırlıklı olarak muhalif görüşlerin ele alınmasını biz raportörlere defalarca anlattık. Hükümetin görüşleri maalesef raporlara yansımıyor. Gerçeklik ile propaganda arasında ki fark hiçbir zaman belirginleşmiyor.

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BÜYÜKAKIN: SANKİ HERKES SOKAKTA ALGISI YAPILIYOR

Konuşmasını sürdüren Büyükakın, “Türkiye'de demokrasinin devrede olduğunu, hukukun işlediğini, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma sürecinin esasen bir hukuk prosedürü olduğunu, şu anda bir yargılamanın devam ettiğini de özellikle belirtmek gerekiyor. Şu anda Türkiye'de devam etmekte olan bu yargılamanın bu şekilde tartışılması ve dünya kamuoyuna bu şekildeymiş gibi gösterilmesi, Türkiye'de sanki insanların hepsi sokaktaymış gibi anlatılması Türkiye'deki gerçekliği maalesef yansıtmıyor.

Burada propagandaya esir edilen bir propaganda çalışması var. Dolayısıyla bunun da bilinmesi, raporlara hükümet tarafından görüşlerinin de dahil edilmesi gerektiğini, şu ana kadarki orantısızlığın düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.”

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tahir Büyükakın Kocaeli
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