13 ilde dolandırıcılık operasyonu! 982 milyonluk işlem hacmi

Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, MASAK’tan alınan verilere göre 19 banka hesabı ve 3 kripto para hesabına ait 2 aylık hareketler incelendi. Yapılan incelemede, hesaplarda toplam 982 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Elde edilen bulgular doğrultusunda, e-ticaret dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve 23 üye ile yöneticiden oluşan suç örgütünün yakalanmasına yönelik 10 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar; İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ, Balıkesir ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 13 ilde gerçekleştirildi.

21 GÖZALTI

Operasyon kapsamında; 30 cep telefonu, 32 SIM kart, 10 banka kartı, 7 USB bellek, 5 harici hard disk ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

982 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

