26 yıl önce bugün: Düzce Depremi... Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den anma mesajı: "Acı bir dönüm noktası"

12 Kasım 1999'da gerçekleşen Düzce Depremi'nin izleri hala günümüzde devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Özlü, 26 yıl önce yaşanan büyük felaketin acısının hala hafızalarda olduğunu belirterek; “Düzce, depremlerle sınanmış ama her defasında ayağa kalkmayı başarmış, yatay mimari anlayışı ile yeniden inşa ettiğimiz bir şehirdir” dedi.

"ACI BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Özlü'nün mesajı şu şekilde:

"12 Kasım 1999 gecesi yaşadığımız büyük deprem, sadece Düzce’nin değil, tüm ülkemizin hafızasına kazınmış acı bir dönüm noktasıdır. Bu acı tecrübe bize dayanışmanın, birlik olmanın ve güçlü bir şehir olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün Düzce, geçmişten aldığı derslerle geleceğe daha güvenle bakan bir şehir haline geliyor. Kentsel dönüşüm projelerimizle, altyapı yatırımlarımızla ve afet bilincini artıran çalışmalarımızla şehrimizi daha güvenli, daha yaşanabilir bir kent yapmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, şehirler sadece sağlam binalarla değil; güçlü toplumu, sağlam dayanışma ruhuyla ayakta kalır. Şehir merkezindeki yapıların %80’den fazlasını yenilediğimiz bu süreçte yatay mimari anlayışı ve zemine uygun yapılarla güvenli konut ve yapıları hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, geçmişi unutmadan geleceği inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. 12 Kasım Düzce Depremi’nin yıl dönümünde bir kez daha ‘afetlere dayanıklı Düzce’ hedefimizi yineliyor, o acı günde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah aziz milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afetten korusun."