AK Parti'ye geçiyor mu? Ümit Dikbayır sessizliğini bozdu

Son dakika haberi: AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutlarken parti saflarına yeni katılımlar da gerçekleşecek. AK Parti'ye katılacağı öne sürülen isimlerden biri de, mutlak butlan krizi sonrası 23 Haziran'da CHP'den istifa eden Ümit Dikbayır idi.

"YALAN VE YANLIŞ HABERLER, DEDİKODULAR..."

Dikbayır günlerdir konuşulan iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Dikbayır şunları kaydetti:

"Nihayet bugün 14 Ağustos…

Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim.

"BUNDAN SONRA DA DOĞRU BİLDİKLERİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek.

Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var: Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakâr olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor.

Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim.

Gerisini Allah’a havale ediyorum…"