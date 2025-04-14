Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Ayakta yok gibi hafif! Camper Norman Deri Ayakkabı'da fırsat zamanı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ayakta yok gibi hafif! Camper Norman Deri Ayakkabı'da fırsat zamanı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah gardırobun karşısında geçen o birkaç dakikayı bilirsiniz; ne giyeceğinizden çok, nasıl hissedeceğinizle ilgilidir. İşte tam o anda, sizi yormayan ama tarzınızı tamamlayan bir çift ayakkabı oyunu değiştirir. Camper Norman, sade duruşuyla abartısız şıklığı yakalayanlar için tasarlandı. Şu anda 983 TL indirimdeyken, bu konforu ve tarzı keşfetmek için daha iyi bir zaman olamaz. İşte detaylar...

Günlük tempoda hem şık görünmek hem de rahat adımlar atmak artık bir lüks değil, bir ihtiyaç. Sabah işe giderken, öğle arasında yürürken ya da akşam arkadaş buluşmasına yetişirken ayakkabınız size ayak uydurmalı. Camper K100998 Norman siyah deri erkek ayakkabı, bu dinamik şehir hayatına ayak uydurmak isteyenler için şıklık ve konforu bir arada sunuyor. Üstelik şu anda 983 TL indirimle gardırobunuza eklemek için harika bir fırsat sizi bekliyor. Kendinizi iyi hissettiren bir ayakkabıyla güne başlamak için daha fazla beklemeyin. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Camper'daki indirimlerin tümü burada.

Camper K100998 Norman Deri Siyah Erkek Ayakkabı

Camper K100998 Norman Deri Siyah Erkek Ayakkabı

Camper K100998 Norman siyah deri erkek ayakkabı, zamansız bir tasarımı günlük konforla birleştiriyor. Üst yüzeyinde kullanılan %100 sığır derisi, dayanıklılığı ve şıklığı bir araya getirirken; geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş iç astar çevre dostu bir tercih sunuyor. Hafifliğiyle öne çıkan EXTRALIGHT® EVA dış tabanı ise gün boyu konforlu bir kullanım sağlıyor. Modern detaylarla desteklenmiş klasik yapısı sayesinde hem casual hem de şehir stiline kolayca uyum sağlayan ayakkabı, hem sürdürülebilir hem de stil sahibi bir seçim yapmak isteyen erkekler için mükemmel bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Takım elbise altına da giyebiliyorum keten ve kot pantolanlarla da. Fiyatı uygun bulunursa mükemmel ayakkabı, çok rahat. Bu ayakkabıyı giyidiğim gün ayaklarım inanılmaz rahat ediyor."

  • "Hafif kullanışlı ayakkabı."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

 Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

 Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

 eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

 Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak mutfak gereçleri burada

Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak mutfak gereçleri burada

BİM'e Nautica akıllı tartı geliyor!

BİM'e Nautica akıllı tartı geliyor!

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Bahar temizliğini ertelemeyin! İşte az efor ile maksimum temizlik...

Bahar temizliğini ertelemeyin! İşte az efor ile maksimum temizlik...

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

Saç dökülmesine elveda demenizi sağlayacak en etkili ürünler

Saç dökülmesine elveda demenizi sağlayacak en etkili ürünler

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak mutfak gereçleri burada

Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak mutfak gereçleri burada

BİM'e Nautica akıllı tartı geliyor!

BİM'e Nautica akıllı tartı geliyor!

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Seneler önce kaçırılmıştı! ABD 65 yıl sonra iade etti... Bakan yardımcısı açıkladı: "Ait olduğu topraklarda son bulmuş olacak"

Seneler önce kaçırılmıştı! ABD 65 yıl sonra iade etti

Araçta uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı

Araçta uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı

Otomobille çarpıştı, metrelerce sürüklendi

Otomobille çarpıştı, metrelerce sürüklendi

Kar hayatı felç etti! Van'da 40 yol ulaşıma kapatıldı

Kar hayatı felç etti! Van'da 40 yol ulaşıma kapatıldı

400 bin lira çalan hırsız 3 saatte yakalandı

400 bin lira çalan hırsız 3 saatte yakalandı

Hatay’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

Hatay’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.