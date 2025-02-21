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  4. Bakan Ersoy sosyal medyada duyurdu: Ocak ayında 2,1 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti!

Bakan Ersoy sosyal medyada duyurdu: Ocak ayında 2,1 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti!

21.02.2025 14:24
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Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.

Bakan Ersoy sosyal medyada duyurdu: Ocak ayında 2,1 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti!

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla haberi duyurdu. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Ocak ayında 2,1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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TÜRKİYE OCAK AYINDA 2,1 MİLYONUN ÜZERİNDE YABANCI ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran birinci, 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci ve 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ersoy turist
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