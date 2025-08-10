Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurumlarımız harekete geçti"

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi. İşte tüm detaylar!

"ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ"

Balıkesir'deki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."