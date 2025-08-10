HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurumlarımız harekete geçti"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası art arda 3 deprem daha meydana geldi. Sallantı sonrası bölgede yıkılan binaların olduğu bilgisi gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası tüm kurumların harekete geçmiş olduğunu ve çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurumlarımız harekete geçti"
Doğukan Akbayır

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi. İşte tüm detaylar!

Balıkesir de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurumlarımız harekete geçti" 1

"ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ"

Balıkesir'deki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...''Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'
Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kameradaEnkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

Diğer Haberler

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 sallantı sonrası Sındırgı Belediye Başkanı: "10'un üzerinde binada yıkım var, 2 kişi enkaz altında"

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarına karşı uyarı! 'Bu haftaya dikkat!'

İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarına karşı uyarı! 'Bu hafta...'

Yaşına bile aldırış etmediler... Baba ve oğlu yaşlı kadını böyle darbetti!

Yaşına bile aldırış etmediler... Baba ve oğlu yaşlı kadını böyle darbetti!

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Antalya'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Antalya'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.