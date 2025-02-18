Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bankalar faizsiz kredi limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bankalar faizsiz kredi limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar faizsiz kredi limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.02.2025 11:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar müşterilerine sunduğu faizsiz kredi limitlerini artırdı. 55.000 TL'ye varan faizsiz kredi almak mümkün hale gelirken geri ödemeler de 6 ay vadeye kadar çıkıyor. Herkesin başvurabildiği faizsiz ve taksitli kredi acil nakit ihtiyacı olan pek çok kişiyi sevindirdi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor, geri ödemesi ne şekilde, tüm sorular haberimizde...

Acil nakit ihtiyacı olanlar, finansal zorluk yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi çekmeye yöneliyor. Ancak ihtiyaç kredilerindeki yüksek faiz oranları, geri ödemeleri sıkıntılı hale getirebiliyor. Neyse ki, bazı bankalar vatandaşlara faizsiz kredi ve taksitli nakit avans sunarak bu yükü hafifletmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok banka faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında güncellemeler yaptı. Bu kapsamda %0 faizli ve taksitli kredi tutarı 55.000 TL'ye kadar çıktı. Üstelik 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle ödeme kolaylığı da sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz, taksitli kredi veriyor? İşte detaylar...

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

55.000 TL'ye kadar faizsiz finansman, 6 aya varan vadeler

Adsız tasarım - 2025-02-18T114733.837

Bankalar ilk kez müşterisi olacak vatandaşlara 55.000 TL'ye kadar faizsiz ve taksitli kredi veriyor. Her bankanın verdiği maksimum tutar ve geri ödeme süresi değişebiliyor.

Herkes başvurabiliyor, hemen hesaba geçiyor

Adsız tasarım - 2025-02-17T104058.454

Asgari ücretli, emekli ve kamu ile özel sektör çalışanları da faizsiz krediden faydalanabiliyor. 55.000 TL'ye varan faizsiz krediyi almak için uzun uzun prosedürlere, banka kuyruklarında beklemeye de gerek kalmıyor. Dijital bankacılık kullanarak bankanın müşterisi olmak ve uygulamanın yönlendirdiği adımları takip ederek kredi başvurusunda bulunulabiliyor. İşlemleri tamamladıktan çok kısa bir süre sonra başvurunuz değerlendiriliyor ve kredi almanızda bir engel yoksa, krediniz hemen hesaba geçiyor. Geri ödeme ve diğer tüm adımları bankanın uygulaması üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

İşte 55.000 TL'ye varan %0 faizli ve taksitli kredi veren bankalar listesi

Adsız tasarım - 2025-02-18T114512.169

QNB

  • 3 ay vadeli, 30.000 TL ihtiyaç kredisi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam: 55.000 TL

Akbank

  • 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi

Toplam: 50.000 TL

Garanti BBVA

  • 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam: 50.000 TL

Türkiye İş Bankası

  • 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans
  • 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

Toplam: 55.000 TL

Deniz Bank

  • 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

Toplam: 45.000 TL

Yapı Kredi

  • 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans
  • Kampanya kodu: JETAVANS

Toplam: 25.000 TL

TEB

  • 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam: 55.000 TL

Albaraka

  • 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi

Toplam: 25.000 TL

Enpara.com

  • 6 aya varan vade ile 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Toplam: 35.000 TL

ON Dijital Bankacılık

  • 6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan kredi

Toplam: 35.000 TL

Nakit ihtiyacınız varsa %0 faizli ve taksitli 55.000 TL kredi için buraya tıklayın.

728x90

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kredi kredi faiz oranı faizsiz kredi kredi borcu Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi
İş birliği İçerikleri
Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Casual şıklığın adı! Ultra rahat Camper Pix Bot indirime girdi

Casual şıklığın adı! Ultra rahat Camper Pix Bot indirime girdi

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Pratikliğine hayran kalacaksınız! Mutfakta eliniz kolunuz olacak...

Pratikliğine hayran kalacaksınız! Mutfakta eliniz kolunuz olacak...

BİM'e Kiğılı mont ve North Pacific valizler geliyor!

BİM'e Kiğılı mont ve North Pacific valizler geliyor!

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimi başladı

Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimi başladı

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

UFO muydu o? Gaziantep Havalimanı'ndaki gizemli cisim için geriye bir ihtimal kaldı! Pilotlar tespit edememişti

UFO muydu o? Gaziantep Havalimanı'ndaki gizemli cisim için geriye bir ihtimal kaldı! Pilotlar tespit edememişti

Dükkan sahibi bile şok oldu! Duvardaki oyuncak ayıyı çalarken yakalanan hırsız: "Beğendim aldım"

Şaşkına döndü! "Bir insan gerçekten ayı çalmaz"

Telefon, tablet, akıllı saat… Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda ele geçirildiler! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Telefon, tablet, akıllı saat… Operasyonda ele geçirildi

HÜDA PAR çalıştayı sonuç bildirisi tartışma yarattı! Şeyh Said'den Türklük tanımına öyle talepler var ki...

HÜDA PAR'dan çok tartışılacak hamle: Bakın neyden şikayetçiler

Yer Mersin… Tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 6 el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı!

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Hatay'da akılalmaz kaza! Sol şeritten sağa dönmeye çalıştı, istinat duvarı 'dur' diyemedi sonu dere oldu

İstinat duvarı da dur diyemedi! Kamyonet dereye uçtu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.