PS5 deneyimini yanınızda taşıyın: PlayStation Portal incelemesi

PlayStation Portal, PlayStation 5 sahiplerinin oyun deneyimini televizyon karşısına hapsolmaktan kurtararak evin her köşesine, hatta internetin olduğu her yere taşımayı vaat ediyor. PS5’in gücünü doğrudan ellerinizde hissedebileceğiniz gelişmiş bir remote play cihazı olan PlayStation Portal, oyunlarınızda yepyeni bir esneklik sunuyor. Daha fazlası için hadi, içeriğe!

Sony PlayStation Portal (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili)

PS5 gücünü evin her köşesine taşıyan bu cihaz, Wi-Fi üzerinden konsolunuza bağlanarak sizi salon koltuğuna bağlı olmaktan kurtarıyor. Böylelikle TV’de başka bir şey izlenirken bile oyun keyfiniz bölünmüyor.

PS5 veya PS4 fark etmeksizin konsolunuzun hafızasında yüklü olan tüm uyumlu oyunlar anında elinizin altında; oyun değiştirmek için yerinizden kalkmanıza bile gerek kalmıyor.

Sadece bir ekran değil, tam teşekküllü bir kontrol deneyimi sunan Portal, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler sayesinde patlamaları ve dirençleri tıpkı ana konsolda oynuyormuş gibi ellerinizde hissettiriyor.

1080p çözünürlükteki canlı LCD ekranı, 60 FPS performansıyla birleşince en hızlı aksiyon sahnelerinde bile netlikten ve akıcılıktan ödün vermeyen bir görsel kalite sağlıyor.

Uzun süreli oyun maceralarında bile eli yormayan hafif yapısı ve hızlı eşleşme özelliğiyle mutfaktan yatak odasına kadar evin her noktasını bir oyun alanına çeviriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Cihaz zaten bende vardı. Her şeyiyle mükemmel bir ürün. Bunu bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Kendisi de çok memnun kaldı."

"Net bir şekilde söylüyorum . Keşke daha önce alsaymışım 1 haftadır düzenli olarak kullanıyorum. Evimde 100 mbps internet hızım var. Ps5 kablo ile bağlı. Günde 6 saat oynadığım zamanlar da oldu. Ama bayıldım. Harika bir cihaz mobilde Remote plaketden çok daha iyi, çocuğum olduğundan dolayı doğru düzgün oynayamıyordum. Şimdi her yerde istediğim zaman oynuyorum."

"PlayStation5'i kabloyla internete ps portalı da iyi çeken 5ghz wifi ağına bağlarsanız ciddi anlamda güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Wifi ayarlarını yapay zeka ile ince ayarda yaparsanız tadından yenmez."

Bu içerik 23 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.