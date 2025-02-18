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Bankalar faizsiz nakit limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz nakit veriyor?
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  4. Bankalar faizsiz nakit limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz nakit veriyor?

Bankalar faizsiz nakit limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz nakit veriyor?

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Bankalar müşterilerine sunduğu faizsiz nakit limitlerini artırdı. 55.000 TL'ye varan faizsiz nakit almak mümkün hale gelirken geri ödemeler de 6 ay vadeye kadar çıkıyor. Herkesin başvurabildiği faizsiz ve taksitli nakit, acil ihtiyacı olan pek çok kişiyi sevindirdi. Peki hangi banka ne kadar nakit veriyor, geri ödemesi ne şekilde, tüm sorular haberimizde...

Acil nakit ihtiyacı olanlar, finansal zorluk yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi çekmeye yöneliyor. Ancak ihtiyaç kredilerindeki yüksek faiz oranları, geri ödemeleri sıkıntılı hale getirebiliyor. Neyse ki, bazı bankalar vatandaşlara faizsiz nakit ve taksitli nakit avans sunarak bu yükü hafifletmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok banka faizsiz nakit avans kampanyalarında güncellemeler yaptı. Bu kapsamda %0 faizli ve taksitli nakit tutarı 55.000 TL'ye kadar çıktı. Üstelik 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle ödeme kolaylığı da sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz, taksitli nakit veriyor? İşte detaylar...

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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55.000 TL'ye kadar faizsiz finansman, 6 aya varan vadeler

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Bankalar ilk kez müşterisi olacak vatandaşlara 55.000 TL'ye kadar faizsiz ve taksitli kredi veriyor. Her bankanın verdiği maksimum tutar ve geri ödeme süresi değişebiliyor.

Yeni müşterilere özel!

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Asgari ücretli, emekli ve kamu ile özel sektör çalışanları da faizsiz nakit fırsatından faydalanabiliyor. 55.000 TL'ye varan faizsiz nakdi almak için uzun uzun prosedürlere, banka kuyruklarında beklemeye de gerek kalmıyor. Dijital bankacılık kullanarak bankanın müşterisi olmak ve uygulamanın yönlendirdiği adımları takip ederek kredi başvurusunda bulunulabiliyor. İşlemleri tamamladıktan çok kısa bir süre sonra başvurunuz değerlendiriliyor ve kredi almanızda bir engel yoksa, para hemen hesaba geçiyor. Geri ödeme ve diğer tüm adımları bankanın uygulaması üzerinden takip edebiliyorsunuz.

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İşte 55.000 TL'ye varan %0 faizli ve taksitli nakit veren bankalar listesi

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QNB

  • 3 ay vadeli, 30.000 TL ihtiyaç kredisi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam: 55.000 TL

Akbank

  • 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi

Toplam: 50.000 TL

Garanti BBVA

  • 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam: 50.000 TL

Türkiye İş Bankası

  • 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans
  • 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

Toplam: 55.000 TL

Deniz Bank

  • 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

Toplam: 45.000 TL

Yapı Kredi

  • 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans
  • Kampanya kodu: JETAVANS

Toplam: 25.000 TL

TEB

  • 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam: 55.000 TL

Albaraka

  • 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi

Toplam: 25.000 TL

Enpara.com

  • 6 aya varan vade ile 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Toplam: 35.000 TL

ON Dijital Bankacılık

  • 6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan kredi

Toplam: 35.000 TL

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