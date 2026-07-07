Belçikalı bakanın Ankara'daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Francken, Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu odada bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu, “Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk” notuyla paylaştı.

BİR KULLANICI MESAJ ATTI

Fotoğraftaki oturuş şekli bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir kullanıcı, Francken'e özel mesaj göndererek bu şekilde oturmasının Türkiye'de saygısızlık olarak görülebileceğini söyledi.

"NİYETİM BU DEĞİLDİ, ÜZGÜNÜM"

Belçikalı bakan da mesaja kısa sürede yanıt verdi. Francken, “Niyetim bu değildi, üzgünüm” diyerek fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Daha sonra aynı yerde bu kez ayakta çekilen yeni bir fotoğraf paylaştı.

ATATÜRK'E ÖVGÜLERİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Francken daha önce de Atatürk hakkındaki açıklamalarıyla Türkiye'de gündem olmuştu. Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getiren Belçikalı bakan, Anıtkabir ziyaretinde mozole önünde diz çökmesiyle de dikkat çekmişti.