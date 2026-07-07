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Belçikalı bakanın Ankara'daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in Türk bayrağı ve Atatürk portresi önünde verdiği poz tartışma yarattı. Bir kullanıcının uyarısına yanıt veren Francken özür dileyip fotoğrafı kaldırdı.

Belçikalı bakanın Ankara'daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi
Mehmet Hazar Gönüllü

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Belçikalı bakanın Ankara daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi 1

Francken, Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu odada bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu, “Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk” notuyla paylaştı.

BİR KULLANICI MESAJ ATTI

Fotoğraftaki oturuş şekli bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir kullanıcı, Francken'e özel mesaj göndererek bu şekilde oturmasının Türkiye'de saygısızlık olarak görülebileceğini söyledi.

Belçikalı bakanın Ankara daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi 2

"NİYETİM BU DEĞİLDİ, ÜZGÜNÜM"

Belçikalı bakan da mesaja kısa sürede yanıt verdi. Francken, “Niyetim bu değildi, üzgünüm” diyerek fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Daha sonra aynı yerde bu kez ayakta çekilen yeni bir fotoğraf paylaştı.

Belçikalı bakanın Ankara daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi 3

ATATÜRK'E ÖVGÜLERİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Francken daha önce de Atatürk hakkındaki açıklamalarıyla Türkiye'de gündem olmuştu. Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getiren Belçikalı bakan, Anıtkabir ziyaretinde mozole önünde diz çökmesiyle de dikkat çekmişti.

Belçikalı bakanın Ankara daki pozu gündem oldu! Uyarı gelince fotoğrafı sildi 4

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Anahtar Kelimeler:
Belçika atatürk
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