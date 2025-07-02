Bileğinizde fark yaratan detay: U.S. Polo Assn. USPA1060-05 Erkek Kol Saati indirimde

Bazen bir saatten fazlasını takarsınız bileğinize. Kol saati, tarzınızı, duruşunuzu, hatta günü nasıl karşılayacağınızı belirler. U.S. Polo Assn. USPA1060-05, tam da bu hissi yaşatan modellerden biri. Gösterişe ihtiyaç duymadan dikkat çekmeyi bilen ürün, hem sağlam yapısıyla hem de sade şıklığıyla öne çıkıyor. Günlük rutininiz ne kadar yoğun olursa olsun, Polo kol saati sizinle aynı ritmi yakalıyor. Tarzınıza zarif ama iddialı bir dokunuş katacak bir saat arıyorsanız U.S. Polo Assn. USPA1060-05 Erkek Kol Saati tam size göre. Üstelik indirimde! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

U.S. Polo Assn. USPA1060-05 Erkek Kol Saati

U.S. Polo Assn. USPA1060-05 Erkek Kol Saati, siyahın asaletiyle şekillenen güçlü ve modern bir duruş sunuyor. 42 mm çelik kasası ve çelik kordonuyla bilekte sağlamlık hissi yaratırken, analog ekranı sayesinde klasik tarzdan ödün vermiyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde günlük koşullarda sizi yarı yolda bırakmazken, takvim fonksiyonu da günlerinizi planlamanızı kolaylaştırıyor. Mineral cam yapısıyla çizilmelere karşı dayanıklılık gösteren model, zamansız şıklığı arayanlar için hem stil hem de işlev sunan ideal bir seçenek. Kadran ve kordon uyumuyla her kombine zarif bir dokunuş katıyor.

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Bu içerik 2 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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