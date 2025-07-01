Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 2 Temmuz 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 2 Temmuz 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta, termostan kamp sandalyesine, Sinbo marka vantilatörden kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sinbo vantilatör 1499 TL!

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Sıcak havalar dert olmasın! Çeşit çeşit vantilatörlerde indirim zamanı! Ürünler burada.

Saç kurutma makinelerindeki indirimleri incelemek için buraya göz atabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var!

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde fiyatlar en dipte

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Sizin için seçtiklerimiz

Nivea güneş kremlerinde indirimler başladı, burada.

Deterjanlardaki indirimler kaçmaz! İndirimde olan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Makyaj malzemelerinde indirim devam ediyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Termos, kamp sandalyesi, kamp tencere seti ve dahası

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

Sizin için seçtiklerimiz

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kamp yaparken konforunuzu artıracak kamp çadırlarındaki indirimleri buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Kamp malzemelerindeki indirimlerin tümü burada.

Bisikletler ŞOK kataloğunda!

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

Sizin için bisiklet ve bisiklet ekipmanları kategorisinde seçtiklerimiz

Bisiklet ekipmanlarındaki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Ne alırsan 75 TL kampanyası başladı!

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 8

Ve kazan kazan fırsatı

ŞOK a Sinbo vantilatör geliyor! 2 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 9

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Modern tasarım, ultra konfor! Adidas Ultraboost 5'te fırsat zamanı

Modern tasarım, ultra konfor! Adidas Ultraboost 5'te fırsat zamanı

Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

Ünlülerden yaz stilinize ilham verecek kombinler

Ünlülerden yaz stilinize ilham verecek kombinler

ŞOK'a LG televizyon geliyor!

ŞOK'a LG televizyon geliyor!

Yaz boyu ayağınızdan çıkarmayacaksınız...

Yaz boyu ayağınızdan çıkarmayacaksınız...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Antalya'da esrarengiz olay: Bankta oturur halde ölü bulundu!

Antalya'da esrarengiz olay

İstanbullular dikkat... Valilik kararını duyurdu: O istasyonlar yine kapalı!

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: O istasyonlar yine kapalı

Mersin'de 2 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

2 milyonluk kaçakçılık operasyonu

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi? 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz'da açık ve kapalı olan yerler...

15 Temmuz resmi tatil mi?

İstanbul'da hava alarmı: Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.