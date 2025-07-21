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BİM'e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 25 Temmuz 2025 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin radarına girmeyi başardı. BİM'de bu hafta yine dolu dolu ürünler alışveriş tutkunlarını bekliyor. BİM Cuma Aktüel Katalog'ta neler var diye merak ediyorsanız detaylar yazımızda yer alıyor. İşte BİM cuma aktüel ürünleri...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM'e North Pacific valiz çeşitleri geliyor!

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

Sizin için seçtiklerimiz

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizler indirimde. Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sırt çantaları da indirime giren ürünler arasında burada.

Bluetooth hoparlör, powerbank, kulaklık ve dahası

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Müzik keyfinizi arttıracak kulaklıklarda indirim devam ediyor. İndirimdeki ürünleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

Buraya tıklayarak indirimdeki laptopları inceleyebilirsiniz.

SGS el aletleri BİM'de!

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için el aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimli matkapları burada bulabilirsiniz.

İndirimli fiyatlarla satışa sunulmuş olan bütün yapı market ürünlerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Merdivenler indirimde. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

Cam bardak saklama kabına onlarca mutfak gerecinde indirimler var!

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 7

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfağınızda çok işinize yarayacak indirimli saklama kaplarını burada bulabilirsiniz.

Cam bardaklardaki indirimli fiyatları görüntülemek için buraya tıklayın.

Lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı olacak tencere modellerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Çocukları mutlu edecek oyuncaklar da burada

BİM e North Pacific valizler geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 8

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

7'den 70'e herkesinde favorisi LEGO'larda indirim başladı, burada.

Bu içerik 21 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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