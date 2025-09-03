Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek
BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 5 Eylül Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Elektrikli süpürge, televizyon, ütü, kulaklık ve dahası

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Temizliği pratik hale getirecek elektrikli süpürgelerdeki indirimleri kaçırmayın. Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Kullanımı kolay ve dayanıklı. İndirimde olan ütüleri buradan inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

Pratik mutfak gereçlerinde indirim başladı

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde burada indirimler sizi bekliyor.

Şık sofraların olmazsa olmazı yemek takımlarında indirim zamanı. Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Kafe lezzetini evinize taşıyan kahve makinelerinde cazip fiyatlar burada.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımları Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde, burada.

Pijama takımlarında kaçırılmayacak fiyatları burada bulabilirsiniz.

Temizlik setlerindeki indirimler burada.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 7

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çeşit çeşit oyuncaklarda indirim var! İndirimdeki ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yediden yetmişe herkesin favorisi LEGO'larda indirim başladı. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

