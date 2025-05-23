Büyük hacimli valiz arayanlara kaçırılmayacak fırsat! American Tourister valiz indirimde

Uzun bir tatile çıkarken ya da birkaç haftalık bir iş seyahatine hazırlanırken, en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında sağlam ve kullanışlı bir valiz gelir. Tüm eşyalarınızı rahatça yerleştirebileceğiniz, darbelere karşı dayanıklı ve pratik bir model arıyorsanız, doğru yerdesiniz. American Tourister’ın şık tasarımıyla öne çıkan büyük boy tekerlekli valizi, seyahatlerinizi çok daha konforlu hale getiriyor. Üstelik bu fonksiyonel valiz şu anda 1717 TL indirimle satışta! Detaylar içeriğimizde...

American Tourister Tekerlekli Valiz

American Tourister Flashline koleksiyonuna ait bu büyük boy tekerlekli valiz, uzun süreli seyahatler için ideal geniş iç hacmiyle öne çıkıyor. Dayanıklı ABS ve poliüretan materyalden üretilen yapısı, darbelere karşı üstün koruma sunarken uzun ömürlü kullanım vadediyor. TSA kilit sistemi sayesinde güvenliğinizi artırırken, fermuarlı bölücüsü de eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı oluyor. Fonksiyonel ve estetik detayları bir arada sunan valiz, her yolculuğunuzda size konforlu bir deneyim yaşatacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Oldukça geniş ve hafif bir valiz. Uzun seyahatler ve özellikle kış aylarında, kayak gibi kalın ve hacimli giysilerle yapılan yolculuklar için kesinlikle tavsiye edilir."

"Kalitesi gerçekten çok iyi. Çift tekerlekleri sayesinde güven veriyor; taşıması çok yumuşak ve iç hacmi oldukça geniş. Çekme sapı sağlam duruyor. Ek fermuarla hacmi genişletme imkânı da var. Üç haneli güvenlik kodu mevcut. Şimdilik alışverişten çok memnunum, ama zamanla kullanınca performansını göreceğiz."

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Bu içerik 22 Mayıs 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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