Hugo Boss, Burberry, Guess... Kokusuyla mest eden parfümler indirime girdi

Günlük hayatın temposunda hem tarzınızı yansıtmak hem de kalıcı bir etki bırakmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İster işe giderken ister arkadaş buluşmasında, isterseniz de özel bir akşamda… Her anınıza eşlik edecek, karakterinizi tamamlayacak ikonik parfümler kaçırılmayacak indirimlerle sizi bekliyor. Sofistike, taze, çiçeksi ya da odunsu… Her zevke hitap eden bu parfümlerden biri mutlaka sizin imzanız olacak. İşte detaylar...

1. BOSS Hugo Bottled EDP 100 ml Erkek Parfüm

BOSS Bottled EDP, kendine güvenen, hedeflerinin peşinden kararlılıkla giden modern erkeklerin ruhunu yansıtan sofistike bir parfüm. Üst notalardaki elma, karabiber ve bergamot ferah ve enerjik bir açılış sunarken; orta notalarda yer alan tarçın, kestane ve kakule, parfüme sıcak ve davetkâr bir derinlik katıyor. Son dokunuşta hissedilen misk ve vetiver ise kalıcılığı yüksek, odunsu ve erkeksi bir etki bırakarak parfümün karakterini tamamlıyor. Baharatlı ve odunsu dokusuyla hem günlük kullanım hem de özel anlar için ideal olan parfüm, iz bırakmak isteyen erkeklerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu parfüm, işte, kilisede, derslerde, doktora giderken, gece dışarı çıkarken, soğukta, sıcakta, gündüz ya da gece fark etmeksizin her ortamda rahatlıkla kullanılabilecek hoş bir koku. Benim favori parfümüm olmasa da, imza parfüm olma görevini gayet güzel yerine getiriyor. Tavsiye ederim."

"Harika kokuyor ve kalıcılığı da oldukça iyi. Eğer birilerini etkilemek istiyorsan kesinlikle öneririm."

2. Burberry My Burberry Edp 50 ML Kadın Parfüm

My Burberry EDP, doğanın tazeliğini ve zarif feminenliği bir araya getiren çiçeksi bir parfüm. Üst notalarında yer alan tatlı bezelye ve bergamot, ilk sıkıldığında ferahlatıcı ve zarif bir etki yaratıyor. Orta notalarda altın ayva, frezya ve sardunya yaprağı ön plana çıkarak kokunun kalbini narin ama karakterli bir şekilde ortaya koyuyor. Baz notalardaki paçuli ve gül damascena ise parfüme sıcaklık ve kalıcılık katıyor. Her katmanında farklı bir zarafeti hissettiren bu özel parfüm, tarzınızı yansıtmanın yanı sıra etrafınızdakilerde kalıcı bir etki bırakmak için uygun. 50 ml’lik şık şişesi sayesinde çantanızda kolayca taşıyabilir, günün her anında bu etkileyici kokuya sahip olabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokuyu tanımlayacak cümle “Old money kokusu” olurdu."

"Her tende farklı kokuyor benim imzalı kokum severek kullanıyorum."

3. GUESS 32032 Seductive For Men EDT Parfüm

GUESS Seductive For Men EDT, çekiciliğini zarif detaylarla ortaya koymak isteyen erkekler için tasarlanmış, baştan çıkarıcı bir parfüm. Üst notalardaki mandalina, pembe biber ve kakule, ferah ve enerjik bir başlangıç sunarak gün boyu tazelik hissi yaratıyor. Kalp notalarında yer alan vanilya orkidesi ve menekşe, parfüme zarif ve duygusal bir derinlik katarken; amber, sandal ağacı ve paçuliyle tamamlanan dip notalar ise sıcak, kalıcı ve sofistike bir imza bırakıyor. Günlük kullanım için ideal olan bu parfüm, her ortama uyum sağlayan modern ve etkileyici bir karakter yansıtıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu paraya alınacak çok iyi parfüm tavsiye ederim."

"Fiyatına göre performansı çok iyi. Kalıcılığı da tendeki duruşu da çok iyi. Kesinlikle tercih edilebilir."

4. Chloe Nomade Edt 75 ml Kadın Parfümü

Chloé Nomade EDT, doğallığı ve zarafeti bir araya getiren, özgürlüğüne düşkün kadınların ruhunu yansıtan ışıltılı ve modern bir parfüm. Açılışta hissedilen liçe meyvesinin canlı ve tatlı dokusu, ferah bir etki yaratarak ilk izlenimi güçlü kılıyor. Orta notalarda yer alan frezya, zarif çiçeksi havasıyla feminenliği ön plana çıkarıyor. Dip notalardaki meşe yosunu ise parfüme derinlik ve kalıcılık kazandırarak, sofistike bir son dokunuş sunuyor. Çiçeksi ve şipre koku ailesine ait parfüm, gündüzden geceye her anınıza zarafet katarken, hafif yapısıyla taze ve etkileyici bir imza bırakmak isteyenler için harika bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalıcı koku bulmakta zorlanan biri olarak kalıcılığını son derece başarılı buldum, kokusu da başta biraz maskülen gelmişti ama sonra kendime çok yakıştırdım. Bir hediyeyle kendinizi veya sevdiklerinizi şımartmak istiyorsanız ideal bir seçim."

"Ürün beklentimi karşıladı. Tavsiye ederim."

5. Lacoste L Homme EDT 100 ml Erkek Parfüm

Modern erkeğin zarafetini ve kararlılığını yansıtan odunsu baharatlı bir parfüm olan Lacoste L’Homme, üst notalardaki mandalina ve ravent, canlı ve enerjik bir açılış sunarak ilk anda taze ve dinamik bir izlenim bırakıyor. Orta notalarda yer alan karabiber ve zencefil, kokunun merkezine sıcaklık ve maskülen bir derinlik katarken; alt notalardaki sedir ağacı ve vanilya, güçlü ama yumuşak bir kapanışla kalıcılığı artırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel ve ferah bir koku, 6 saatten fazla kalıcılık."

"Bunu erkek arkadaşımın doğum günü için aldım. Bayıldı ve gerçekten harika kokuyor!"

6. Missoni EDT Kadın Parfümü

Taze ve feminen havasıyla Missoni EDT kadın parfümü, üst notalardaki kalı, kuşburnu, naşi armudu ve nilüfer çiçeği ferah ve meyvemsi bir açılış yaparak parfüme canlılık katıyor. Kalp notalarında yer alan frezya, şakayık, rosyfolia çiçeği ve gül suyu, çiçeksi zarafetiyle kadınsı bir dokunuş sunarken, dip notalardaki misk, beyaz sedir ağacı ve kedi otu parfüme sıcak, yumuşak ve kalıcı bir derinlik kazandırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir parfüm, o kadar çok beğendim ki anneme de aldım. O da bayıldı!"

"Favorilerimden biri…!"

7. Issey Miyake L Eau D Issey Pour Homme EDT 125 ml Erkek Parfüm

L’Eau d’Issey pour Homme EDT, ferahlık ve zarafeti aynı potada eriten, zamanı aşan bir erkek parfümü. İlk sıkıldığında mandalina ve yuzu meyvesiyle gelen canlı narenciye patlaması, Japon ağaç kavununun kendine özgü taze ve unutulmaz aromasıyla bütünleşerek şaşırtıcı derecede ferah bir etki yaratıyor. Parfümün kalbinde ise su ferahlığı, ince dokunuşlu baharatlarla ısıtılarak dengeli bir maskülen enerjiye dönüşüyor. Dip notalarda yer alan tütün kehribarı, vetiver ve sandal ağacı, güçlü ve kalıcı bir imza bırakıyor

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllardır kullanıyorum ve her zaman parfümümle ilgili iltifatlar alıyorum."

"Bu kokuyu ben de çok seviyorum, eşim de bayılıyor."

8. Michael Kors Wonderlust EDP Kadın Parfüm

Keşfetme arzusunu ve zarafeti bir araya getiren oryantal çiçeksi bir parfüm olan Michael Kors Wonderlust, İtalyan bergamotunun ferahlatıcı etkisi ve pembe biberin davetkâr enerjisiyle açılan bir koku. alp notalarında yer alan parlak çiçekler, karanfilin sıcak baharatlı dokunuşu ve vanilyamsı güneş çiçeği ile büyüleyici bir derinlik kazanıyor. Kaşmir ağacı, Siam benzoin ve Sri Lanka sandal ağacıyla tamamlanan kremsi ve egzotik baz notalar ise parfüme sofistike ve kalıcı bir imza bırakıyor. Feminen, sıcak ve etkileyici bir koku arayanlar için ideal bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu koku enteresan bir şekilde günden güne kalıcılığı değişiyor, genel olarak gerçekten farklı ve güzel bir koku....Bir şans verin mutlaka."

"Ürünün kokusu harika tatli ve egzotik bir kokusu var kalıcılığı 4 -6 saat kadar tene göre değişir"

9. Narciso Rodriguez Bleu Noir For Him EDT Erkek Parfüm

Modern ve gizemli erkekler için tasarlanmış Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir, bağımlılık yaratan şık bir ürün. Parfümün merkezinde markanın ikonik misk notası yer alır Şehvetli odunsu notalarla derinleşen koku, hem zamansız bir zarafet sunuyor hem de kalıcı bir iz bırakıyor. Bleu Noir, kontrastların uyumunu taşıyan sofistike yapısıyla maskülenliğin modern bir ifadesi. .

10. Bvlgari Splendida Patchouli Edp Kadın Parfümü

Bvlgari Splendida Patchouli Tentation EDP, paçulinin zengin ve baştan çıkarıcı yorumuyla feminenliğin en cezbedici hâlini ortaya koyan etkileyici bir kadın parfümü. Üst düzey bir kuyumcu titizliğiyle işlenen özel paçuli özleri, parfüme hem zarafet hem de derinlik kazandırıyor. Duyuları harekete geçiren sofistike yapısıyla sizi tutkularla dolu bir dünyaya davet ederken, içsel gücünüzü ve çekiciliğinizi ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklenenden daha hızlı teslimat, ürün çok iyi paketlenmişti, her şey sorunsuz ilerledi ve beklentilerimi fazlasıyla aştı. Teşekkür ederim."

"Hediye olarak alındı ve alan kişi bu parfüme adeta hayran kaldı. Koklatınca ben de denedim; sofistike ve kalıcı bir yapısı var, çiçeksi ve meyvemsi notalar dikkat çekiyor. Dikkat çeken ama asla rahatsız etmeyen bir koku; bence her ortam için son derece uygun. Yüksek kaliteye sahip, etkileyici bir parfüm arayan herkese Bulgari Splendida Patchouli’yi gönül rahatlığıyla tavsiye ederim."

