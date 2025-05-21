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ŞOK'a Simfer elektrikli süpürge geliyor! 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Simfer elektrikli süpürge geliyor! 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 21 Mayıs Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. Şok'ta bu hafta neler var? Gelin 21 Mayıs - 27 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! Bayram alışverişinizi tamamlayacağınız gıda ürünlerinden elektrikli süpürgeye televizyondan ve kişisel bakım ürünlerine her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde indirim var!

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisindeki indirimlerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerdeki indirimler burada.

Kişisel bakım ve hijyen kategorisi dopdolu!

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Sizin için kişisel bakım ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin! Ürünler burada.

Makyaj malzemelerindeki indirimlere göz atmak için buraya tıklayın.

Urban Care saç bakım ürünleri indirimde, burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar en dipte!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimlerini tümünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Yemek takımları indirime girdi. Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Tencere tava setleri indirime giren ürünler arasında. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

ŞOK'a çocuk bisikletleri geliyor!

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Sizin için bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Tern katlanır bisiklet indirimde, burada.

Üç tekerlekli çocuk bisikleti indirime girdi, burada.

Simfer televizyonlar, elektrikli süpürge, midi fırın ve dahası

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

TCL televizyonlar indirimde, buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Korkmaz elektrikli süpürge indirimde, burada.

Ve kazan kazan fırsatı

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