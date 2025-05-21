ŞOK'a Simfer elektrikli süpürge geliyor! 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! Bayram alışverişinizi tamamlayacağınız gıda ürünlerinden elektrikli süpürgeye televizyondan ve kişisel bakım ürünlerine her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde indirim var!

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Gıda kategorisindeki indirimlerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerdeki indirimler burada.

Kişisel bakım ve hijyen kategorisi dopdolu!

Sizin için kişisel bakım ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin! Ürünler burada.

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Urban Care saç bakım ürünleri indirimde, burada.

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Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar en dipte!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimlerini tümünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Yemek takımları indirime girdi. Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Tencere tava setleri indirime giren ürünler arasında. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

ŞOK'a çocuk bisikletleri geliyor!

Sizin için bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Tern katlanır bisiklet indirimde, burada.

Üç tekerlekli çocuk bisikleti indirime girdi, burada.

Simfer televizyonlar, elektrikli süpürge, midi fırın ve dahası

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

TCL televizyonlar indirimde, buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Korkmaz elektrikli süpürge indirimde, burada.

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