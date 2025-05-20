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LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi Barad-dûr Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi
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LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi Barad-dûr Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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LEGO tutkunları ve Yüzüklerin Efendisi hayranları için heyecan verici bir haberimiz var. LEGO Icons serisinden Yüzüklerin Efendisi Barad-dûr Yaratıcı Yapım Seti bugüne özel indirimde. Detaylar içeriğimizde...

Bazen yoğun geçen günlerin ardından kafa dağıtacak bir hobi ararız; hem keyifli vakit geçirmemizi sağlayan hem de odaklanmamıza yardımcı olan bir uğraş… Bu noktada, detaylı ve sabır gerektiren yapım setleri devreye girer. Şu anda 1440 TL indirimde olan LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr seti de tam olarak bu keyfi yaşatabilecek seçeneklerden biri. Ürünün detaylarını öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

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LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr Yapım Seti

LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi Barad-dûr Yapım Seti

Bir yapım setinden çok daha fazlası olan LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr, hayal gücünüzü Orta Dünya’nın en karanlık kalesine davet ediyor ve 5471 parçasıyla detaylarla dolu büyüleyici bir deneyim sunuyor. Detaylarla bezeli 5 katlı iç mekânı, Sauron’un taht odasından orkların hapsedildiği zindana kadar film sahnelerini birebir yaşatıyor. Işık efektli Sauron’un Gözü ve hareketli kara kapı gibi özellikler, modelin atmosferini güçlendirirken; Sauron, Gollum, Frodo gibi minifigürlerle sahneleri yeniden kurma imkânı sunuyor. Koleksiyonluk değere sahip bu set, hem LEGO tutkunlarını hem de Yüzüklerin Efendisi evrenine gönül verenleri derinden etkileyebilecek türde.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten uzun bir aradan sonra önce Rivendell sonra barad-dür ile LEGO yine gönülleri fethetmeyi başardı. Rivendell kadar ihtişamlı ve müthiş. "

  • "İnce detaylar ve fonksiyonel kısımlarıyla LOTR hayranları için en güzel şeylerden biri. Kaçırılmamalı!"
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 20 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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