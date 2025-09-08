Ev Yaşam Ev Yaşam
Zamansız klasik! Seiko SNXS77K1 Kol Saati flaş indirimde
Zamansız klasik! Seiko SNXS77K1 Kol Saati flaş indirimde

Tuğçe Gülçiçek
Bir saatin değeri yalnızca zamanı göstermesiyle ölçülmez; taşıdığı karakter ve yansıttığı duruşla da fark yaratıyor. Seiko SNXS77K1, çelik kasası ve lacivert kadranıyla hem modern hem de klasik çizgileri bir arada sunuyor. Otomatik mekanizması sayesinde pile ihtiyaç duymadan çalışan modelin kristal camı ve 3 ATM su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanımda dayanıklılık ön planda. Üstelik Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında 5825 TL indirimde! İşte detaylar...

Günlük hayatta hem şıklığı hem de güvenilirliği bir arada sunan bir aksesuar bulmak kolay değil. Saat, sadece zamanı göstermekle kalmaz; aynı zamanda stilin en güçlü tamamlayıcılarından biridir. Seiko Erkek Kol Saati SNXS77K1, zarif tasarımı ve otomatik mekanizmasıyla günlük kombinlerine karakter katarken uzun yıllar güvenle kullanabileceğin bir seçenek olarak öne çıkıyor. Üstelik Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel 5825 TL indirim ile satışta! Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

Seiko SNXS77K1 Erkek Kol Saati

Zamansız klasik! Seiko SNXS77K1 Kol Saati flaş indirimde 1

Seiko SNXS77K1 Erkek Kol Saati, şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren zamansız bir model. 37 mm çelik kasası ve metalik gri paslanmaz çelik kordonu, lacivert kadranıyla modern ve zarif bir uyum yakalıyor. Otomatik mekanizması sayesinde pile ihtiyaç duymadan çalışan saat, 3 ATM su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanıma uygun. Kristal camı çizilmelere karşı dayanıklılık sunarken, takvim ve gün göstergesi fonksiyonlarıyla pratiklik sağlıyor. Hem klasik hem modern çizgileriyle SEIKO kol saati, stilini her ortamda öne çıkarmak isteyen erkekler için güçlü bir tamamlayıcıdır.

Kullananlar ne diyor?

  • "Beklediğimden çok daha iyi buldum. Tavsiye ederim bu paraya alınacak en iyi saat."

  • "Muhteşem, uzun süredir istediğim bir saati."
Ürünü İncele

Zamansız klasik! Seiko SNXS77K1 Kol Saati flaş indirimde 2

Bu içerik 2 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

