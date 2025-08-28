Adidas'ta %50'ye varan indirim başladı! İşte öne çıkan ürünler

Kaliteyi uygun fiyatlarla yakalamak isteyenler için harika bir fırsat dönemi olan Okula Dönüş kampanyasında adidas’ın fonksiyonel ve stil sahibi tasarımları öne çıkıyor. İster spor kombinlerinizi tamamlamak ister günlük giyiminize sportif bir dokunuş eklemek için olsun, farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap eden ürünleri sizin için listeledik. İşte, indirime giren adidas ürünleri!

1. Her koşulda yanınızda: Adidas Own The Run Half Zip Erkek Eşofman Üstü

Koşu sırasında ihtiyacınız olan konforu veren Adidas Own The Run eşofman üstü, Aeroready teknolojisi ile nemi uzaklaştırarak kuru kalmanızı destekliyor. Yarım fermuarıyla havaya göre hareket edebilir, başparmak delikleriyle koşu sırasında ekstra rahatlık yakalayabilirsiniz. Reflektörlü detaylarıyla karanlıkta görünürlüğünü artıran eşofman üstü, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş yapısıyla da çevreye duyarlı bir tercih sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ben çoğunlukla koşu için kullanıyorum ancak sade ve temiz tasarımı sayesinde günlük sportif bir görünüm için kot pantolon veya eşofmanla da harika görünüyor.”

“Bu Adidas üstü koşu antrenmanlarım için aldım ve çok memnunum. Kumaşı hafif, nefes alabilen ve çabuk kuruyan bir yapıya sahip; mevsim geçişleri veya serin sabahlar için mükemmel.”

Adidas eşofman üstünün yanında Adidas Multi Essentials Full-Zip Erkek Polar Üst ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Koşuya enerji katan: Adidas Running Essentials Kadın Tayt

Spor yaparken iyi görünmek isteyenler için tasarlanan adidas tayt, Aeroready teknolojisi sayesinde teri hızla uzaklaştırarak kuru kalmanızı garantiliyor. Destekleyici yapısı ve dar kesimi antrenmanlarda hareket özgürlüğü verirken bağcıklı elastik beli kayma sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Reflektörlü detayı ise sabahın erken saatlerinde ya da akşam karanlığında yaptığınız koşularda güvenle devam etmenizi sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Belden kaymaması ve ceplerinin olması harika. Hep bu seriden alıyorum koşu taytlarımı. Öneririm. Fiyat da çok uygundu.”

“Tam oturuyor, şeklini koruyor ve hafif yüksek kesimli oldukları için göbeği kapatıyor. Birkaç kez yıkadım ve formu bozulmadı. Gerçekten çok memnunum. Sadece spor yaparken değil, bisiklete binerken de çok kullanıyorum. Kısa bir üstle de harika görünüyorlar. Bu yüzden tavsiye ederim. ”

Adidas taytın yanında Adidas DailyRun 7/8 Kadın Tayt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Koşuda ferahlık veren: Adidas Own The Run Kadın Koşu Tişörtü

Spor yaparken kuru kalmak isteyenler için tasarlanan Adidas Own The Run koşu tişörtü, Aeroready teknolojisiyle teri hızla uzaklaştırıyor. Sabahın erken saatlerinde ya da akşam karanlığında yapılan koşularda reflektörlü detaylarıyla görünürlüğünüzü artırıyor. En az %70 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olmasıyla çevre dostu bir tercih yapabileceğiniz tişört, hem günlük spor kombinlerinize hem de antrenmanlarınıza uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Nefes alabilen, hafif ve göz alıcı, harika spor tişörtü.”

“Harika bir tişört. Giymesi rahat. Ütü gerektirmiyor. Çok çabuk kuruyor.”

Adidas koşu tişörtünün yanında Adidas Adicolor 3-Stripes Raglan Kadın Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Antrenmanların vazgeçilmezi: Adidas Tiro 23 Club Erkek Eşofman Altı

Futboldan günlük antrenmanlara kadar her an hareket özgürlüğü sunan bu adidas eşofman altı, dar kesimi ve sade tasarımıyla her tarza uyuyor. Aeroready teknolojisi sayesinde teri vücuttan uzaklaştırarak kuru kalmanızı garantileyen eşofman altının bilek fermuarları ise krampon ya da spor ayakkabı üzerinden kolayca giyip çıkarmanıza imkan tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok klas, hoş ve kaliteli. Boyum: 173 cm. Kilo: 65. S beden aldım, tam oturdu ve çok şık durdu. Futbol oynarken, koşarken, bisiklet sürerken... Her türlü sportif faaliyette giyilebilir.”

“Ürün orijinal ve ne kadar yıkasam da kalitesini gösteriyor, tavsiye ederim. Beden olarak M beden giymeme rağmen M aldım ancak biraz bol geldi ama bağlandığı için sıkıntı çıkarmıyor.”

Adidas eşofman altının yanında Adidas Terrex Çok Fermuarlı Erkek Eşofman Altı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Günlük giyime sportif bir dokunuş katan: Adidas Neon Ultraboost Graphic Tee Erkek Tişört

Tamamen pamuktan üretilmiş olan Adidas tişört, bol kesimiyle gün boyu ferahlık sunarken canlı baskı renkleriyle tarzınıza enerjik bir hava katıyor. Ultraboost ayakkabılardan ilham alan serigrafi grafik baskısı, retro bir arcade havası vererek tişörte farklı bir stil kazandırıyor. Bu yönleriyle Adidas tişört, spor yaparken ya da günlük kombinlerde konfor ve şıklığı bir arada isteyenler için ideal bir seçim oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“180 cm boy ve 95 kiloya large beden iyi, kaliteli ve iyi kumaşlı bir ürün.”

“Kaliteli, güzel bir ürün, kesimi bol.”

Adidas tişörtün yanında Adidas Tr-es Comf Tee Erkek Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Serin günlerin kurtarıcısı: Adidas Multi Essentials Full-Zip Kadın Polar Hırka

Şardonlu polar kumaşıyla sıcak tutan adidas hırka, soğuk sabahlarda ya da serin havalarda konfor sağlıyor. Tam boy fermuarı ve dik yakası sayesinde hem tarzınızı tamamlıyor hem de ekstra koruma veriyor. Fermuarlı yan cepleriyle eşyalarınızı güvenle taşırken elastik manşet ve bel kısmı ile vücudunuza uyan rahat bir kullanım elde edebileceğiniz Adidas polar hırka, günlük yaşamda ve outdoor aktiviteler için vazgeçilmez bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok yumuşak, daha önce denediğim birçok polardan çok daha yumuşak. Giymesi güzel ve sıcak tutuyor ancak çok ağır değil, bu da ideal. Tam fermuarlı olması güzel çünkü bazen yürüyüşe çıktığınızda çeyrek fermuarlar sorun yaratabiliyor.”

“Harika bir polar ceket! Bedeni belirtildiği gibi, çok yumuşak, kumaşı beklediğimden daha ince ama tam olarak aradığım şeydi. Fiyatına göre rakipsiz. Kesinlikle tavsiye ederim!”

7. Hafif ve dinamik: Adidas Ultrabounce Kadın Spor Ayakkabı

Koşu ve antrenmanlarda performansını artırmak için tasarlanan Adidas Ultrabounce spor ayakkabı, Bounce orta tabanı ile yumuşak yastıklama ve ekstra esneklik yaratıyor. Hafif yapısıyla her adımınızda enerji kazanırken kauçuk dış tabanıyla farklı yüzeylerde güçlü zemin tutuşu gerçekleştiren spor ayakkabı, hem spor salonunda hem de günlük kullanımda size eşlik edecek ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat. Çok uzun süre ayakta kalabiliyorum ama ayağımı hiç ağrıtmıyor.”

“Spor için oldukça uygun, kendi numaranızı alabilirsiniz. Alt tabanı spor yaparken yere vakumlanıyor hissi veriyor böylece kaymaları da önlüyor, ayağa uyum sağlıyor. Hafif ve oldukça konforlu.”

Adidas spor ayakkabının yanında Adidas Response Super Kadın Spor Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Egzersizlerin vazgeçilmezi: Adidas Club 3Str Short Erkek Şort

Spor salonunda tenis kortuna kadar her türlü spor faaliyetinde özgürce hareket etmenizi destekleyen Adidas şort, normal kesimi ve elastik bel bandıyla egzersiz sırasında esneklik sunuyor. Aeroready teknolojisi sayesinde yoğun antrenmanlarda bile teri hızlıca uzaklaştırarak kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca, hafif ve dayanıklı yapısı, ön cepleri ve örgü körük detayı ile hem kullanışlı hem de performans odaklı bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Spor için güzel bir ürün. Tam bedeninizi alabilirsiniz.”

“Fiyatına göre iyi. Tam oturuyor ve tenis oynamak için çok rahat. Cepleri üç topu rahatlıkla alıyor.”

Adidas şortun yanında Adidas Camo Aop Erkek Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Koşular için ideal: Adidas DailyRun 5-inch Kadın Tayt

Hem kısa mesafe koşularında hem de 5K parkurlarında performansınızı artırmak için tasarlanan Adidas tayt, hafif ve destekleyici Adiform kumaşıyla ferahlık veriyor. Aeroready teknolojisiyle teri hızla uzaklaştırarak sıcak havalarda bile kuru kalmanıza yardımcı olan tayt, arka ve yan cepleriyle de telefon ve küçük eşyaları yanınızda taşımanızı kolaylaştırıyor. Üstelik, reflektörlü detayları sayesinde düşük ışıkta bile görünür olmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gym'de giyiyorum, hem çok iyi kavrıyor hem de rahat. Başka rengi çıkarsa ve uygun fiyata olursa o rengini de alırım.Yazın muhtemelen bisiklet sürerken de bu taytı giyeceğim.”

“Rahat ve çok dar olmayan bir spor taytı istiyordum. Koşu, egzersiz ve hatta oyun alanında bile süper rahatlar.”

Adidas taytın yanında Adidas Own The Run Climacool 2'si1 Arada Kadın Kısa Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Günlük giyimin vazgeçilmezi: Adidas VL COURT 3.0 Erkek Spor Ayakkabı

Hem günlük kombinlerde hem de spor yaparken konforu elden bırakmayan bu adidas spor ayakkabı, sade ama şık tasarımıyla öne çıkıyor. Yumuşak deri üst yüzeyi ve ikonik 3 bant detayıyla klasik adidas stilini yansıtırken hafif yastıklama ve yumuşak astar özelliğiyle her adımda rahatlık sunuyor. Sertleştirilmiş kauçuk tabanıyla ister sokakta ister kaykay parkında kullanabilir, her yerde özgürce hareket edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün orijinal ve kaliteli ancak kalıbı dar, sipariş vermeden önce beden tablosunu kontrol etmeniz faydanıza olacaktır.”

“Ayakkabılar çok güzel. Bu modelin komple deri olan versiyonları da güzel ancak onlarda çatlama olabiliyor. Süet tarzında modeli tercih edebilirsiniz.”

Adidas spor ayakkabının yanında Adidas Terrex Eastrail 2 Erkek Yürüyüş Ayakkabısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

