Stil ve konfor bir arada! Camper ayakkabılarda indirim başladı

Ayakkabı seçiminde hem tarzınızı yansıtacak hem de gün boyu konfor sunacak bir model bulmak bazen zor olabilir. Camper ise zamansız tasarımları, kaliteli malzemeleri ve yenilikçi teknolojileriyle bu arayışı keyifli bir deneyime dönüştürüyor. İkonik silüetlerden modern çizgilere uzanan geniş koleksiyon, günlük hayatta da özel anlarda da şıklığınızı tamamlıyor. Şimdi ise Camper ayakkabılar indirim fırsatlarıyla çok daha cazip. İşte sizin için seçtiğimiz indirimli ürünlerden bazıları....

1. Camper Pelotas Oxford Erkek Ayakkabı

Camper Pelotas Ariel Oxford Erkek Ayakkabısı, retro esintiler taşıyan özgün taban tasarımıyla dikkat çekerken, aynı zamanda konfor ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Üst kısmında kullanılan gerçek deri, ayakkabıya hem şık hem de kaliteli bir görünüm katıyor. Günlük kullanımda zarif bir stil arayanlar için ideal olan model, yürüyüşlerde ya da daha zorlu açık hava etkinliklerinde de rahatlıkla tercih edilebiliyor. Hem şıklığından ödün vermek istemeyen hem de gün boyu konfor arayan erkekler için öne çıkan seçeneklerden biri.

Kullananlar ne diyor?

"Ürün güzel parasını hak ediyor."

"Camper kalitesi. Ben beğendim. Uygun fiyata buldukça alıyorum."

2. Camper Drift Trail Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Drift Trail sneakers, 70’lerin retro ruhunu modern teknolojiyle harmanlıyor. Nubuk ve kumaşın dinamik birleşimiyle şık bir görünüm sergiliyor. OrthoLite® Recycled™ tabanlık, ayağınızı gün boyu desteklerken, Vibram dış taban yapısı (%30 kauçuk, %70 EVA) üstün zemin tutuşu ve dayanıklılığı garanti ediyor. 3 cm’lik taban yüksekliğiyle hafif destek sunan model, %100 geri dönüştürülmüş polyester astarıyla sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Hem aktif yaşam tarzına hem de şehir stiline uyum sağlayan Drift Trail, güçlü bir ilk izlenim bırakmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Kullananlar ne diyor?

"Cool görünüş, hafif ve rahatlık bir arada. Kendi numaranızı alın."

"Çok rahat bir ayakkabı. Camper'dan başka marka giymiyorum."

3. Camper Peu Rambla Vulcanizado Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Peu Rambla Vulcanizado yürüyüş ayakkabısı, günlük kullanıma uygun konforlu ve şık bir tasarıma sahip bir model. Yumuşak pamuklu tekstil üst yüzeyi ve ayak formundan ilham alan elastik zikzak bağcıkları sayesinde ayağa doğal bir uyum sağlıyor. Kauçuk dış tabanı güçlü kavrama ile güvenli adımlar atmanıza yardımcı olurken, elastik kayışları ekstra rahatlık katıyor. %60 pamuk, %26 polyester ve %14 kumaştan oluşan astarı ise hem dayanıklılığı hem de konforu artırıyor. Koyu gri rengiyle zamansız bir şıklık sunan model, hafif yapısıyla gün boyu keyifle kullanılabiliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Tam numaranızı alın, kalıbı gayet rahat."

4. CAMPER Pelotas Athens Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas Athens yürüyüş ayakkabısı, modern tasarım anlayışını sürdürülebilir malzemelerle buluşturan yenilikçi bir model. Dikişsiz teknolojiyle üretilen üst yüzeyi geri dönüştürülmüş polyester ve TPU filmden oluşuyor, kauçuk ve EVA tabanı güçlü kavrama ve esneklik sağlıyor. İç kısmında kullanılan OrthoLite® Recycled™ tabanlık, her adımda ekstra yastıklama ve konfor sunuyor. 3,3 cm taban yüksekliği ile dengeli bir duruş kazandıran model, cesur estetiğiyle dikkat çekiyor aynı zamanda günlük kullanıma da uygun.

5. Camper Runner Spor Ayakkabı

Camper Runner, markanın 1982’de spor dünyasına attığı ilk adımı temsil eden ikonik modelin modern yorumu olarak öne çıkıyor. Beyaz dana derisinden üretilen ayakkabı, yumuşak dokusuyla hem rahat hem de şık bir ürün. XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı hafifliğiyle adımları konforlu hale getiriyor. OrthoLite® Recycled™ iç tabanlığı uzun süreli yastıklama sağlıyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester astarıyla sürdürülebilirlik anlayışını da yansıtan model, sportif silüeti ve zamansız tasarımıyla günlük kombinlerle de uyumlu.

6. Camper Karst Kadın Spor Ayakkabı

Camper Karst Kadın Spor Ayakkabı, modern tasarımını sürdürülebilir malzemelerle buluşturuyor. Çok renkli deri ve tekstil üst yüzeyi ile şık bir görünüme sahip olan, OrthoLite® Recycled™ çıkarılabilir tabanlığı gün boyu konfor sağlıyor. Hafiflik ve darbe emilimi için tasarlanan XL EXTRALIGHT® Organix™ 3.0 dış tabanı ise %30 biyo-dairesel bileşikler içeren yapısıyla çevre dostu bir performans sergiliyor.

7. Camper Erkek Beetle

Markanın ikonik modellerinden biri olan Camper Erkek Beetle; hafifliği, esnekliği ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Lacivert tonlarında geri dönüştürülmüş pamuk ve nubuk karışımı üst yüzeyi, elastik bağcıklı yapısıyla pratik bir kullanım sunarken, anatomik formu ayağa doğal bir uyum sağlıyor. %51 geri dönüştürülmüş XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı sayesinde hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor hem de dayanıklı ve konforlu adımlar vadediyor. Yalıtımlı yapısı soğuk havalara karşı koruyor, %100 kumaş astarıyla da ekstra rahat bir ürün.

Kullananlar ne diyor?

"Fiyat piyasanın en uygunuydu, ürünün kalite hissiyatı yüksek ve rahattı."

8. Camper Kadın Dean Ayakkabı

Camper Kadın Dean Ayakkabı, zamansız tasarımı modern detaylarla buluşturarak günlük şıklığı yeniden yorumluyor. Siyah dana derisinden üretilen üst yüzeyi ile zarif ve dayanıklı bir görünüme sahip 4,2 cm yüksekliğe sahip XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı hafifliğiyle konforlu bir kullanım sağlıyor. OrthoLite® Recycled™ iç tabanlığı ile ayağınızı ekstra destekliyor. %100 deri astarı ise ayakkabının kalite hissini pekiştiriyor. Hem klasik hem de modern stillere uyum sağlayabilen model, gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları arasında yerini alacak.

Kullananlar ne diyor?

"Marka adına yakışır bir ayakkabı yapmış her zamanki gibi sağlam ve çok rahat herkese tavsiye ederim."

"Çok şık ve sağlam. Herhangi bir kusuru yok."

9. Camper Atom Work Kahverengi Deri Ayakkabı

Camper Atom Work kahverengi deri ayakkabı, dana derisinden üretilen üst yüzeyi ile zarif bir görünüm yaratırken, dolgulu yapısı gün boyu sizi rahat ettiriyor. 2,3 cm yüksekliğe sahip hafif EVA dış tabanı, her adımda konfor ve esneklik kazandırıyor. İç kısmında kullanılan geri dönüştürülmüş polyester ve sentetik kumaş astarı ise hem dayanıklılığı artırır hem de sürdürülebilirlik anlayışını yansıtıyor. Camper Atom Work, hem iş yerinde hem de günlük kullanımda kolayca tercih edilebilecek bir model.

Kullananlar ne diyor?

"Malzeme çok kaliteli ve ayakta çok hoş duruyor."

"Ürün oldukça rahat ve aynı zamanda şık. Sanırım Camper harici hem rahat olup hem de klasik olan bir ayakkabı markası yok."

10. Camper Erkek Wagon Ayakkabı

Camper Erkek Wagon ayakkabı, hafifliği ve esnekliğiyle günlük konforu öne çıkaran modern bir tasarıma sahip. Yeşil nubuk yüzeyi ile şık bir görünüme sahip, %100 inek derisi ile ise üst kısmı epey dayanıklı. XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı hafif adımlar için tasarlanmış olan ürün, OrthoLite® Recycled™ iç tabanı ile gün boyu ayağınızı destekliyor. Doğal malzemelerle üretilen Wagon, yaz aylarında rahat ve stil sahibi bir görünüm arayanlar için harika bir alternatif.

Kullananlar ne diyor?

"Harika bir ayakkabı. Derisi çok rahat ve şık."

"Kalıp rahat ve hafif. Tam numaranızı alın."

Bu içerik 25 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.