Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kombinlerinizin havasını yükseltecek Seiko SNKP17K1 Kol Saati indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kombinlerinizin havasını yükseltecek Seiko SNKP17K1 Kol Saati indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir saat seçerken önceliğimiz netlik, dayanıklılık ve zamansız bir stil oluyor. Otomatik mekanizması ve Hardlex camıyla uzun ömürlü kullanım arayanlara güven veren Seiko SNKP17K1 Kol Saati; çelik yapı, okunaklı kadran ve gün/tarih göstergesi gibi pratik ayrıntılar ile yoğun günlerde işi kolaylaştırıyor ve hem takım elbiseli hem de spor kombinlere abartısız bir karakter katıyor. Bugüne özel indirimde olan ürünler ilgili detaylar içeriğimizde...

Günlük hayatta bir saatten beklenen net: işlev, güven ve şıklık aynı çizgide ilerlesin; sabah toplantısından akşam buluşmasına kadar bilekten destek eksik olmasın. Bu beklentilere yanıt veren Seiko SNKP17K1 Kol Saati Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Bir kez alıp ömür boyu kullanacağınız şık ve klasik bir saat arayışındaysanız bu fırsatı kaçırmamalısınız. İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
%3,65'ten başlayan aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL'ye varan kredi %3,65'ten başlayan aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL'ye varan kredi
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı... Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı...

Seiko SNKP17K1 Erkek Kol Saati

Kombinlerinizin havasını yükseltecek Seiko SNKP17K1 Kol Saati indirime girdi 1

Seiko SNKP17K1 kol saati, 38 mm yuvarlak çelik kasa ve metalik gri çelik kordonuyla ofisten günlük kullanıma kadar her an kullanabileceğiniz bir model. Sade ama güçlü bir tasarım sunan kol saati, siyah ve okunaklı kadranı, gün/tarih göstergesiyle kullanım kolaylığı sağlarken, otomatik mekanizması ile bilek hareketiyle çalışarak pil değiştirme derdini ortadan kaldırır. Hardlex camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı ve su geçirmezdir.

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Kombinlerinizin havasını yükseltecek Seiko SNKP17K1 Kol Saati indirime girdi 2

Bu içerik 22 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

%3,65'ten başlayan aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL'ye varan kredi

%3,65'ten başlayan aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL'ye varan kredi

 İkinci ürüne %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürüne %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

 Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

 İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kol saati erkek kol saati erkek kol saatleri kol saati erkek
İş birliği İçerikleri
Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

A101'e Samsonite valizler geliyor!

A101'e Samsonite valizler geliyor!

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

Sesi açın, eğlenceyi katlayın! JBL hoparlörde indirim zamanı

Sesi açın, eğlenceyi katlayın! JBL hoparlörde indirim zamanı

Sesi açın, eğlenceyi katlayın! JBL hoparlörde indirim zamanı

Sesi açın, eğlenceyi katlayın! JBL hoparlörde indirim zamanı

Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı!

Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı!

Her kitapseverin kütüphanesinde olmalı! İşte Nobel ödüllü kitaplar

Her kitapseverin kütüphanesinde olmalı! İşte Nobel ödüllü kitaplar

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio kol saatlerinde indirim zamanı

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio kol saatlerinde indirim zamanı

Bu ikiliye bu fiyat kaçmaz! Oral-B Pro Series 1 indirimde

Bu ikiliye bu fiyat kaçmaz! Oral-B Pro Series 1 indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

A101'e Samsonite valizler geliyor!

A101'e Samsonite valizler geliyor!

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı! "AK Parti Kadın Kolları" yalanı ortaya çıktı: "Başkanları aradım, teşkilattanım ben"

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

En mutlu günleri hastanede bitti! Düğün iptal edildi, 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

En mutlu günleri hastanede bitti! Düğün iptal edildi, 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Malatya'da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'da orman yangını riskine karşı uyarı

Muğla'da orman yangını riskine karşı uyarı

Erzurum'da düğünde üzen olay: Halay başı kalp krizi geçirdi!

Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.