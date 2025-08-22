Kombinlerinizin havasını yükseltecek Seiko SNKP17K1 Kol Saati indirime girdi

Günlük hayatta bir saatten beklenen net: işlev, güven ve şıklık aynı çizgide ilerlesin; sabah toplantısından akşam buluşmasına kadar bilekten destek eksik olmasın. Bu beklentilere yanıt veren Seiko SNKP17K1 Kol Saati Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Bir kez alıp ömür boyu kullanacağınız şık ve klasik bir saat arayışındaysanız bu fırsatı kaçırmamalısınız. İşte detaylar...

Seiko SNKP17K1 Erkek Kol Saati

Seiko SNKP17K1 kol saati, 38 mm yuvarlak çelik kasa ve metalik gri çelik kordonuyla ofisten günlük kullanıma kadar her an kullanabileceğiniz bir model. Sade ama güçlü bir tasarım sunan kol saati, siyah ve okunaklı kadranı, gün/tarih göstergesiyle kullanım kolaylığı sağlarken, otomatik mekanizması ile bilek hareketiyle çalışarak pil değiştirme derdini ortadan kaldırır. Hardlex camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı ve su geçirmezdir.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 22 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.