İkinci ürüne %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci üründe %70 indirim kampanyası sayesinde ihtiyacınız olan ürünleri daha uygun fiyata alabilir, aynı zamanda farklı kategorilerden alışveriş yaparak avantajı ikiye katlayabilirsiniz. Moda, elektronik, kırtasiye, ev yaşam ürünleri ve daha fazlasında yer alan seçeneklerle hem kendinize hem de sevdiklerinize gerekli alışverişi çok daha ekonomik şekilde yapabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz kampanyadaki öne çıkan ürünler...

1. Kahve keyfini katlayan: Julius Meinl President Orta Kavrulmuş Classic Aromalı Öğütülmüş Kahve (8x220 g)

Okula ya da işe dönüş temposunda güne enerjik başlamak isteyenler için Julius Meinl President tam bir kurtarıcı. Arabica ile Robusta çekirdeklerinin harmanlanması ile hazırlanan Julius Meinl kahve, damakta asitlik ve tatlılık arasında mükemmel bir denge sunuyor. Viyana kahve kültürünün klasik ve tipik tatlarını taşıyan harman, içerdiği bitter çikolata aromasını her fincanda yakalayabileceğiniz 220 gramlık özenle paketlenmiş formuyla kahve tutkunlarına kaliteli bir kahve deneyimi vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda kahvenin içiminin yumuşak ve mideyi rahatsız etmiyor oluşu dikkat çekiyor. “İçimi güzel, çekirdek olarak satılıyor. 6. paketim.” ve “Yıllardır kullandığım en iyi kahvelerden biri. Tat ve yoğunluk çok başarılı. Fiyatına göre çok iyi.” diyen kullanıcılar, filtre kahve hazırlığında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve kahvenin tazeliğinden memnun kaldıklarını ifade ediyorlar.

Julius Meinl kahvenin yanında Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Hassasiyet için güvenli seçim: Sensodyne Hassasiyet, Diş Eti ve Diş Minesi Diş Macunu (75 ml)

Şehre dönüşle birlikte yoğun tempoda ağız bakımını aksatmamak için Sensodyne, hassas dişler için ideal bir çözüm sunuyor. Hem diş minesi güçlendirme hem de hassasiyetle mücadele etme özelliği sayesinde üçlü etki sağlayan diş macunu, düzenli kullanımda diş eti sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. Sensodyne, günlük bakımınızı eksiksiz tamamlamak için güvenebileceğiniz bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

Diş macunu için "Üründe klasik sodyum florürün yanında antimikrobiyal ve aşırı hassasiyet önleyici faydalar sunan kalay florür de mevcut. Diş ve diş eti sağlığı için en ideal ürünlerden biri." diyen kullanıcılar, ürünün diş eti hassasiyetini kısa sürede azalttığını ve diş eti kanaması gibi sorunlara iyi bir çözüm olduğundan bahsediyor.

Sensodyne diş macununun yanında Sensodyne Tam Koruma Güçlü Dişler ve Sağlıklı Diş Eti için Diş Macunu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Sivri sineksiz gecelerin sırrı: Raid Karasinek ve Sivrisineklere Karşı Sinek Öldürücü

Okula ya da işe dönüş öncesinde yazın son günlerini huzurla geçirmek için Raid Elektro Likit tam da ihtiyacınız olan ürün. Kapı ve pencereler açıkken bile etkili olmasıyla evde sivrisineksiz bir ortam sunuyor. Bir şişe ile 45 geceye kadar kesintisiz koruma yapan Raid Elektro Likit, dönebilen fişiyle de her türlü prize uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün gerçekten hızlı ve etkili bir şekilde işe yaradığından bahsediyor. Özellikle "Yazı atlatmamızda çok faydalı oldu." ve "İşe yarıyor. Sineksiz bir yaz geçiriyorum." yorumlarıyla sıcak yaz gecelerinde rahat bir uykuyu garantilediğini söyleyen çok kişi, ürünü "Yatmadan 2 saat önce takarsanız %100 verim alırsınız." şekilde kullanmanızı tavsiye ediyor. Koku yapmaması da artı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Raid sinek kovucunun yanında Detan Süper Mat Cihaz Sinek Kovucu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

4. Güçlü ve dayanıklı: Selpak 12'li Kağıt Havlu

Okula dönüş alışverişinde evin olmazsa olmazlarından biri de her ihtiyacımıza koşan kağıt havlular! Selpak’ın 12'li paket halinde sunulan kağıt havlusu da 3 katlı yapısı sayesinde sıvıyı anında emmesi, mutfakta ve evin her köşesinde büyük kolaylık sağlıyor. %100 saf selülozdan üretilen bu havlular hem hijyenik hem de dayanıklı. Üstelik, 12’li paket olmasıyla uzun bir süre kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel suyu emiyor." ve "Parasının hakkını veriyor." yorumlarıyla kağıt havlunun emiciliğinden ve dayanıklılığından çok memnun olan kullanıcılar, ruloların uzun süre dayanması ve uygun fiyatlı olmasını sıkça övüyor. Ayrıca, "Mutfağımda elimin altında güzel iş görüyorlar." ifadeleriyle mutfakta temizlikte en güvenilen markalardan biri olduğundan da sıkça bahsediliyor.

Selpak kağıt havlunun yanında Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Bulaşıkları ilk günkü gibi parlak gösteren: FAİRY Platinum Plus 65'li Bulaşık Makinesi Deterjanı

Günlük hayatın yorucu temposunda bir de bulaşıkla uzun uzadıya uğraşmaya gerek yok! Fairy Platinum Plus da en zorlu yemek artıklarını bile kısa programda temizleyebilen özelliğinin yanında zamanla oluşan matlığı gidererek bulaşıklarınıza orijinal parlaklığını geri kazandırıyor. Üstelik, tuz ve durulama yardımını da içinde barındırmasıyla tek kapsülde tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar özellikle bulaşıkların pırıl pırıl ve tertemiz çıkmasına hayran kaldıklarını belirtiyor. Ön yıkama gerektirmeden her seferinde kusursuz sonuç vermesi de büyük beğeni toplayan bulaşık makinesi deterjanı için pek çok kişi “Fairy kalitesinden vazgeçilmez.” ve "Kalitesinden ödün vermeyen yıllardır kullandığımız vazgeçemedigimiz marka." diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

FAİRY bulaşık makinesi deterjanının yanında Ariel Renklilere Özel Extra Hijyen Çamaşır Deterjanı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Sağlıklı saçlar için: Urban Care Expert No.3 Apple Cider & Salycylic Acid Kepek Karşıtı Saç Bakım Şampuanı (350 ml)

Okula ya da şehre dönerken saç derisi problemlerinden kurtulmak isteyenler için Urban Care’in kepek karşıtı şampuanı olmazsa olmaz. Elma sirkesiyle saçlara doğal parlaklık verirken salisilik asit ile kepek ve yağlanma sorununu kontrol altına alan Urban Care şampuan, saç derisini derinlemesine arındırıp pH dengesini koruması sayesinde sağlıklı bir saç yapısı oluşturuyor. Üstelik vegan formülüyle de gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

"Her şampuanı kullandım. Kullandığım herhangi bir şampuan bir kaç gün sonra saçımı kepek yapıyordu. Bu ürünü bir arkadaş tavsiyesi üzerine aldım. Saçımı hem kepekten kurtardı hem yağlı bir görüntü bırakmıyor, çok memnun kaldım." diyen kullanıcılar, kaşıntılı ve kepekli saç diplerine çok iyi geldiğini sıkça vurguluyor. Severek kullandığını söyleyenler kepek ve kaşıntısı geçirdiği gibi harika bir kokusunun olduğunu da söylüyor.

Urban Care şampuanın yanında URBAN Care Pink Grapefruit & Ginger İnce Telli Saçlara Özel Dolgunlaştırıcı Saç Bakım Şampuanı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Pürüzsüz tıraş deneyimi: Gillette Venus Smooth 2'li Kadın Tıraş Bıçağı

Okula ve şehre dönüş öncesinde kişisel bakımınızı pratik bir şekilde tamamlamak için kurtarıcı bir ürün olan Gillette Venus Smooth, kadınlara özel tasarlanan 3 bıçaklı yapısı, koruyucu pedleriyle cilde zarar vermeden tıraş imkanı sunuyor. Hatlara uyum sağlayan esnek yapısıyla hızlı ve zahmetsiz bir kullanım yaşatırken mavi gösterge şeridiyle bıçağın değişim zamanını da kolayca anlayabiliyorsunuz. Üstelik, her Venus gövdesiyle uyumlu olması da büyük bir avantaj.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün cildi kurutmadan ve tahriş etmeden pürüzsüz bir tıraş sağladığını ve tahriş yapmadığını özellikle vurguluyor. Birçok kişi "En sevdiğim tıraş bıçağı kesinlikle." ve "Senelerdir kullandığım ürün, çok rahat çok pratik." yorumlarıyla ürünü uzun zamandır kullandığını ve çok memnun kaldıklarını belirtiyor.

Gillette tıraş bıçağının yanında Arko Men Gold Power Tıraş Sonrası Kolonya ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Temizlikte güç: Fairy 48 Saat Temizlik Etkili Beyaz Sirke ve Karbonatlı Çok Amaçlı Yüzey Temizlik Havlusu (100 Yaprak)

Okula ve şehre dönüş telaşında ev temizliğini hızla halletmek isteyenler için Fairy’nin bu büyük boy mendilleri çok pratik. Ekstra kalın yapısı sayesinde yağı, kiri ve lekeleri kolayca çıkaran yüzey temizleme mendilleri beyaz sirke ve karbonatlı kokusuyla ferah bir his bırakırken tüm yüzeylerde iz bırakmadan temizlik sağlıyor. Üstelik, 100 yapraklık paketiyle uzun süreli kullanım için ekonomik bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar mendillerin dayanıklı yapısını ve temizlikteki gücünü çok beğeniyor. "Ürün diğer ürünlere markalara kıyasla çok daha iyi" ve "Klasik fairy kalitesi. Sleepy kullanmak istemeyenler tercih edebilir." diyen kullanıcılar, mendillerin hoş kokulu olmasını da seviyor.

Fairy yüzey temizleme mendilinin yanında Fairy Limonlu Çok Amaçlı Yüzey Temizlik Havlusu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Gün boyu ferahlık: Blade Cool Fresh Deodorant (150 ml)

Şehir temposunda gün boyu taze hissetmek isteyenler için Blade Cool Fresh ideal bir seçenek. Odunsu ve ferah kokusuyla kalıcı bir etki bırakırken kısa sürede kuruyan formülüyle kıyafetlerde leke yapmıyor. Pudrasız ve vegan formülüyle de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz deodorantı sabah sıkıp gün boyu ferah kalabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Ferah kokusu ve kalıcılığıyla çok övgü alan Blade deodorant için kullanıcılar "Çok memnunuz, eşime alıyorum, mis gibi kalıcı." ve "Cool fresh'ten şaşmayın. Fiyatı uygun diye stok yaptım." yorumlarını yapıyor. Uygun fiyatlı olması da tercih sebepleri arasında.

Blade deodorantın yanında BLADE Marine Fresh Roll On ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Bebeğiniz için güvenli seçim: Prima Aktif Bebek 3 Beden Bebek Bezi (34 Adet)

Okula dönüş alışverişinde evin küçük kahramanlarını da unutmamak lazım! Özel hava kanallarıyla nefes alabilen kuruluk sunan Prima Aktif Bebek bezleri, 12 saate kadar sıvıyı hapseden yapısıyla gece boyu kesintisiz rahatlık sağlıyor. Esnek kenarları sayesinde bebeğinizin hareketlerini kısıtlamadan güvenli kullanım imkanı veren bebek bezi, dermatolojik testlerden geçmiş olmasıyla da ekstra güven veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Prima için "Bebek bezinde en iyi marka 1 numara." ve "Prima kalitesi yıllardır kendisini koruyor." diyen kullanıcılar, bebek bezi için çok kaliteli ve hassas cilt için uygun bir ürün olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hesaplı fiyatıyla pek çok kişininin tercih sebebi oluyor.

Prima bebek bezinin yanında Prima Aktif Bebek, Bebek Bezi 1 Numara ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.