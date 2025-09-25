Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Oral-B Marka Haftası başladı! Çok satan Oral-B Şarjlı Diş Fırça modelleri burada
Oral-B Marka Haftası başladı! Çok satan Oral-B Şarjlı Diş Fırça modelleri burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Her gün aynada gördüğümüz en samimi detay, aslında gülüşümüzdür. Sağlıklı ve güçlü bir gülüş sadece estetik değil, aynı zamanda özgüven kaynağıdır. Doğru diş fırçası seçimi ise bu yolculukta en kritik adım. Bu noktada yüksek performanslı şarjlı Oral-B diş fırçaları, dişlerinizi derinlemesine temizleyerek bakımınızı bir üst seviyeye taşır. Oral-B Marka Haftası'na özel avantajlı fiyatlarla satışa sunulan modelleri incelemek isterseniz işte detaylar...

Günlük rutinlerimizin en vazgeçilmez adımı diş fırçalamak olsa da, doğru fırçayı seçmek hem ağız sağlığında hem de konforda büyük fark yaratıyor. İşte bu noktada devreye giren Oral-B şarjlı diş fırçaları sağlıklı bir gülüşe giden yolda, diş bakımınızı güçlendirmenin en akıllı yolu. Oral-B Marka Haftası kapsamında fiyatları düşen şarjlı diş fırçası modellerini keşfetmek ve uygulamadan ilk kez alışveriş yapanlara özel 150 TL indirimden yararlanmak için acele edin.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok uygun fiyata performansı çok iyi bir diş fırçası. Elde çok ağır olmayan kullanımı gayet ergonomik bir cihaz. En güzel kısmı da şarjının çok uzun süre gitmesi. Tek şarj iki cihaz zorlanır mıyız diye düşünmüştüm ama şimdi yerden tasarruf sağladığı için de ayrıca memnunum. Dişleri diğer diş fırçasına göre daha kısa sürede temizliyor. Genel de ikinci kademede kullanıyorum ama üçüncü kademe de dişleri çok yormuyor. Eşim de ben de çok memnunuz."
  • "Ürün gerçekten beklentimin üzerinde çıktı. Temizlik performansı çok başarılı, kısa sürede dişlerdeki plakları ve lekeleri hissettirir şekilde yok ediyor. Kullanımı kolay, şarjı da uzun süre gidiyor. Daha önce manuel fırça kullanıyordum, bunun farkı çok net anlaşılıyor. Ağzımın her köşesine rahatça ulaşıyor ve fırçaladıktan sonra ferahlık hissi veriyor. Kesinlikle verdiğim parayı hak ediyor. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Bir başka modelini kullanmıştım. Bundan da çok memnun kaldım."
  • "Çok güzel ama diş eti sorununuz varsa sensitive başlık ve modu kullanmanızı tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Kullananlar ne diyor?

  • "Bir öncekini kaç yıldır kullanıyorum hatırlamıyorum bile, minimum on yıl olmuştur. Takılmaya başlayınca aldım, yenisi üç kademeli olmuş, benimki tek kademeydi. Her zamanki başarılı cihaz, işini görüyor, pahalı modellere hiç gerek yok. En az on yıl da bunu kullanmayı bekliyorum."
  • "Ürün bugüne kadar neden normal diş fırçası kullandım diye sorgulamamıza neden oluyor. Diş temizliği için efsane bir ürün ve marka…"
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Bugüne kadar dişlerimi fırçaladığımı sanıyormuşum. Bu fırçayla istediğim ve gerekli olan seviyeye ulaştım.. Özellikle dişlerimin nerelerini ne kadar fırçaladığımı göstermesi çok güzel."
  • "Diş fırçasını bir yıldan daha uzun bir süredir kullanıyorum. Diş temizliğini normal diş fırçalarına göre daha iyi yaptığını düşünüyorum. Basınç sensörü var, fırçayı dişinize ne kadar bastırmanız gerektiğini gösteriyor. Fırça üzerinde kronometre var fırçalama sürenizi takip ediyorsunuz, dişlerinizi gereğinden az ya da fazla fırçalamamış oluyorsunuz. Günlük 2 kere ve 2şer dakikalık kullanımlarda şarjı bir haftadan daha uzun gidiyor."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Sensitive başlığı ile ilk defa dişlerimi fırçaladım. 11 dakika yaptım. Intensive modunda . 43 yaşındayım daha önce yine oral b fırça kullanıyordum. Dişlerimi daha önce hiç fırçalamamışım da ilk defa temizlenmiş gibi. Diş doktorundan yeni çıkmışım gibi."
  • "Çok kullanışlı bir ürün.Tavsiye edilebilir."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün çok kaliteli. Ben çok beğendim. Wi-Fi bağlantısı sorunsuz. Modlar arası geçişte sıkıntı yok."
  • "Mükemmel kronometre tutuyor ve yedi farklı modu var. Akıllı sensörler nereyi fırçalamanız gerektiğini size söylüyor."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Manuel fırçayla ne kadar profesyonel olsanız da kapsamlı ve derinlemesine bir temizlik yapmak hiç kolay değil. Tabi ki elektrikli fırçanın bir gerekliliği yok ama kesinlikle kolaylık sağlıyor. Öte yandan da bu gibi döner başlıklı olanların plak kontrolünde daha etkin olduğu gibi bir gerçek var. Uygulamasından ilk başlarda rehberli kullanarak elinizi alıştırmanız faydalı olur."
  • "İo 7 almayı düşünürken keşfettiğim bir ürün oldu. Daha önce en basic modelini senelerce kullandım ve memnundum ama pil sorunu yüzünden değiştirme ihriyacı duydum. İo serisinden farklı olarak başlık en basic başlıkla uyumlu."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Mükemmel, kullandığımız bir önceki model (üst seviye idi) ilkel kaldı. Kullanım kolay ve keyifli, temizlik hissiyatı ve sonuç mükemmel. Aksesuarları şarj ve hijyen açısından çok iyi, her kuruşunu hak ediyor."
  • "Çok memnun kaldım, daha önce de Oral B'nin elektrikli diş fırçası kullanıyordum, fakat IO büyük fark attı."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün harika, sağlıklı bir şekilde diş temizliği yapıyor. Parasını sonuna kadar hak ediyor tavsiye ederim."
  • "Kullanışlı ürün. Hasarsız geldi."
Ürünü İncele

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok memnunum. İyi ki almışım. Klasik fırça ile uğraşmaktansa kendi kendine temizliyor."
  • "İşini tam olarak yapan bir ürün. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

