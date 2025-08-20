Ev Yaşam Ev Yaşam
Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı
Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek
Şık tasarımları ve akıllı çözümleriyle öne çıkan Songmics markasının çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı. Kısa süreliğine geçerli bı fırsattan yararlanmak için acele edin. İşte detaylar...

Mutfakta hijyen ve düzen sağlamak, yaşam alanının konforunu doğrudan etkiliyor. Günlük kullanımda hem pratik hem de estetik çözümler sunan ürünler, hayatı küçük dokunuşlarla kolaylaştırıyor. Atıkların ayrıştırılmasını destekleyen modern tasarımlar ise geri dönüşümü daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu noktada dayanıklılığı ve çıkarılabilir iç kovalarıyla Songmics çöp kovaları, farklı kapasite ve bölme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Markanın %70'e varan indirimle satışta olan modellerinden bazılarına sizin için bu içeriğimizde yer verdik.

1. Songmics LTB48GS Mutfak Çöp Kutusu

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70 e varan indirim başladı 1

Songmics LTB48GS mutfak çöp kutusu, 48 litrelik kapasitesi ve 2 bölmeli tasarımıyla hem düzenli hem de hijyenik bir kullanıma sahip. Zarif dumanlı gri rengiyle mutfağa modern bir dokunuş katan model, pedallı açma mekanizması sayesinde ellerinizi kullanmadan çöp atmanıza olanak tanıyor. Dahili amortisörlü kapağı sessiz ve yavaş kapanırken, hava geçirmez contası kötü kokuların yayılmasını önlüyor. Çıkarılabilir iç kovaları kulpları sayesinde kolayca taşınabiliyor ve boşaltılabiliyor, böylece temizlik süreci oldukça pratik hale geliyor. Evcil hayvanların ya da çocukların karıştırmasına karşı sağlam yapısıyla güven veren bu çöp kutusu, geri dönüşümü de günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiriyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Bayıldım gerçekten çok kaliteli. Açık mutfaklı evimde çok şık duruyor. Neredeyse 5 aydır bir cöp kovası arayışındaydım. Bu kadar uzun sure karar verememe değdi."

  • "Harika bir çöp kutusu, oldukça kullanışlı, çok kaliteli."
Ürünü İncele

2. Songmics 2 x 30L 2 Bölmeli Mutfak Çöp Kovası

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70 e varan indirim başladı 2

Songmics 2 x 30L çöp kovası, toplam 60 litrelik kapasitesi ve iki bölmeli yapısıyla atık ayrıştırmayı kolaylaştıran pratik bir çözüm. Şık siyah rengiyle mutfağa modern bir görünüm katan çöp kovası, pedallı açma mekanizması sayesinde hijyenik kullanım sağlarken, entegre amortisörlü kapağı sessiz ve yavaş kapanarak konforlu bir deneyim yaratıyor. İçindeki çıkarılabilir kovalar, metal kulpları sayesinde kolayca taşınabiliyor ve olası torba yırtılmalarında temizlik işlemini zahmetsiz hale getiriyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Harika bir ürün. Hem estetik hem de kullanışlı, tavsiye ederim!"

  • "Kaliteli malzeme, düzgün çalışan sistem, sade ve şık. Tam aradığım gibi. Yüksekliği benim için önemliydi, eğilmeden çöp atabiliyorum, mutluyum."
Ürünü İncele

3. Songmics 54 Litre 3 Bölmeli Pedallı Çöp Kovası

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70 e varan indirim başladı 4

Songmics 54 litre çöp kovası, üç ayrı bölmesiyle atık ayrıştırmayı son derece kolay hale getiriyor. Gümüş-siyah renk kombinasyonu mutfağa modern bir hava katarken, pedallı açma mekanizması sayesinde ellerinizi kullanmadan hijyenik bir şekilde çöp atmanıza imkân tanıyor. Sessiz ve kontrollü kapanan kapaklar kötü kokuların yayılmasını engelliyor, kulplu iç kovalar boşaltma ve temizleme işlemlerini kolaylaştırıyor. Sağlam yapısı sayesinde devrilmeye karşı da dayanıklı.

Kullananlar ne diyor?

  • "Mutfaklarda çöpler ayrıştırmak için çok ideal."
Ürünü İncele

4. Songmics 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70 e varan indirim başladı 5

Songmics 30L çelik pedallı çöp kovası, mutfağınızda hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiriyor. Dayanıklı çelik gövdesi modern gümüş rengiyle göz alırken, entegre amortisörlü kapağı sessizce kapanarak kötü kokuların yayılmasını önlüyor. İç kısmındaki çıkarılabilir plastik kova, çöp torbasını sabit tutan arka açıklığı sayesinde torbanın kaymasını engelliyor ve temizlik sırasında size büyük kolaylık sağlıyor. Pedallı açma mekanizması sayesinde ellerinizi kullanmadan hijyenik bir şekilde çöp atabilir, hatta kapağı açık kalarak temizlik işlerinizi daha pratik hale getirebilirsiniz. 30 litrelik geniş kapasitesi ve sağlam yapısıyla mutfaktan ofise, balkondan banyoya kadar her alanda kullanabilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kaliteli ve şık bir ürün. Eni, derinliği ideal. Annem için almıştım, çok beğendi."

  • "Üründen çok memnunum, alacak olanlara tavsiye ederim. Malzeme kaliteli, iç haznesi yeterli, yer kaplamıyor ve zarif bir görüntüsü var."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

