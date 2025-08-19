Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı

İster küçük bir balkonunuz olsun ister geniş bir bahçeniz, doğru bitkilerle her alanı güzelleştirmek mümkün. Renkli çiçekler ile atmosferi canlandırabilir, meyve ağaçlarıyla sofranıza lezzet katabilirsiniz. Şimdi Fidanistanbul’da %60’a varan indirimlerle hayalinizdeki yeşil alanı oluşturmak için harika bir fırsat var. İşte sizin için seçtiğimiz indirimde olan ürünlerden bazıları...

1. Saksıda Aloe Vera Bitkisi Fidesi

2-3 yaşlarında olan Aloe Vera bitkisi, 20-40 cm boylarındadır ve saksısında kök salmış şekilde gönderilir. Bakımı son derece kolaydır. Fazla su istemeyen bu dayanıklı tür, toprağı kurudukça sulanmalı ve geçirgen yapıda bir toprakta yetiştirilmelidir. Güneşi seven bir bitki olan aloe vera, zamanla çoğalır; yapraklarının içindeki doğal jel ise cilt bakımı ve ilk yardım gibi pek çok alanda kullanılabilir. 1-2 litrelik saksılarda sunulan Aloe Vera; tınlı, kumlu ya da killi topraklara uyum sağlar ve hem iç hem dış mekânda rahatlıkla yetiştirilebilir.

Kullananlar ne diyor?

"Aloe Vera Bitkisi Fidesi Promosyon Saksıda sipariş ettim ve çok memnun kaldım! Kargo hızı süperdi, paketleme çok iyiydi ve fidan oldukça sağlıklı geldi. Bahçemde çok güzel görünüyor!"

2. Açık Kök Asma Fidanı

Açık kök olarak gönderilen bu 2 yaşındaki asma fidanı, meyve vermeye hazır, sağlıklı ve sertifikalı bir bitkidir. Boyu 20-40 cm arasında değişir, budanmış şekilde gelir. Tınlı ya da kumlu topraklarda, güneşli ya da yarı gölge alanlarda kolayca yetişir. Dikim sırasında keçi gübresiyle desteklenmesi, sonrasında ise belirli aralıklarla NPK 15-15-15 gübresiyle beslenmesi önerilir. Doğru bakım yapıldığında birkaç yıl içinde bol üzüm veren güçlü bir asmaya dönüşür.

Kullananlar ne diyor?

"Çok güzel bir fidan yollanmış, teşekkür ederim."

"Bahçem için harika bir seçim oldu! Asma Fidanı Promosyon Açık Kök kısa sürede toprağa uyum sağladı. Sağlıklı ve güçlü bir fidan. Kargo hızlıydı, paketleme mükemmeldi. Fidanistanbul’dan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz!"

3. Saksıda Ortanca Fidanı Hydrangea Macrophylla

Hydrangea macrophylla türündeki ortanca fidanı, yaz aylarında açan büyük ve gösterişli çiçekleriyle bahçelere renk ve zarafet katmak isteyenler için mükemmel bir tercihtir. 2-3 yaşlarında olan ürün; kökleri tutmuş, budanmış ve etiketlenmiş şekilde özel kutularında gönderilir. 10-40 cm arası boylara sahip ortancalar, nemli ve asidik yapıda, killi toprakları sever; yarı gölge ya da tam gölge alanlarda en iyi gelişimi gösterir. Yaz başından sonbahar ortasına kadar çiçeklenme periyodu bulunan bitki, kışın yaprak döküp baharda tekrar yeşererek mevsimsel döngüsünü sürdürür. Saksıda gönderildiği için yılın her döneminde dikime uygundur ve doğru bakımda 2 metreye kadar boylanabilir.

Kullananlar ne diyor?

"Bahçem için Promosyon Ortanca Fidanı Hydrangea Macrophylla Saksıda aldım ve çok doğru bir seçim yaptığımı fark ettim. Yaprakları güçlü, paketlemesi harikaydı ve kargo süreci çok hızlıydı."

"Fidanlar çok güzel geldi."

4. Limon Fidanı

Promosyon limon fidanı, 2 yaşında ve 100-120 cm boylarında, kökleri sağlam şekilde torba ya da saksı içinde teslim edilir. Ilıman iklimleri seven bu aşılı ve etiketli fidan, yıl boyunca dilediğiniz zaman dikilebilir; yalnızca kışın çok soğuk geçen bölgelerde dikim önerilmez. Özenle budanmış ve özel taşıma kutusunda gönderilen fidan, bahçeye ya da geniş bir saksıya kolayca uyum sağlar. Dikim sırasında aşı noktasının toprağa gömülmemesine dikkat edilmeli, sonrasında ise düzenli sulama ve uygun gübreleme ile desteklenmelidir. Doğru bakım verildiğinde kısa sürede sağlıklı bir limon ağacına dönüşerek evinize taptaze meyveler ve canlı bir atmosfer kazandırır.

5. Saksıda Begonvil Fidanı Bougainvillea

Promosyon begonvil fidanı, 2-3 yaşında, 40-60 cm boylarında bir süs bitkisidir. Saksısında kök salmış şekilde gönderilir. Nyctaginaceae familyasından olan bitki, Akdeniz ve Ege iklimine oldukça uygundur; bol güneşli, rüzgârsız alanlarda hızla gelişir ve ilkbahardan sonbahara kadar rengarenk çiçekleriyle dikkat çeker. Güneşli cephelerde, özellikle güneybatıya bakan duvarlara sarılarak doğal bir gelin duvağı gibi görünüm sunar. Drenajı iyi, humuslu ve organik madde bakımından zengin topraklarda daha verimli gelişim gösterir. Soğuk iklimlerde saksıda iç mekânda yetiştirilmesi önerilir.

Kullananlar ne diyor?

"Beklediğimden iyi bir ürün geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim."

"Bu kadar sağlıklı ve güzel bir Begonvil Fidanı Promosyon Bougainvillea 40 60 cm Saksıda alacağımı düşünmemiştim. Ürün tam zamanında ulaştı ve hemen gelişmeye başladı."

6. Saksıda Gül Fidanı Yediveren Sarı Gül Rosa laxa



2-3 yaşında, saksı içinde kök salmış bir bitki olan Yediveren sarı gül fidanı, dikime hazırdır. İlkbahar başından sonbahar sonuna kadar sarı, katmerli ve hafif kokulu çiçekleriyle bulunduğu her alana canlılık katar. Tınlı ve geçirgen toprakları seven bu dayanıklı tür, -25°C’ye kadar soğuğa dayanabilir, bu özelliğiyle yüksek rakımlı bölgelerde de rahatlıkla yetiştirilebilir. Bahçeye olduğu kadar büyük saksılara da uyum sağlayan fidan, güneşi seven yapısıyla hızlı gelişir ve aynı sezon içinde çiçek açar. Budanmış, etiketli ve aşılı olarak özel kutusunda güvenle ulaştırılır; yılın her zamanı kolayca dikilebilir.

7. Kayısı Fidanı Aurora



4-5 yaşlarında olan Aurora cinsi bu kayısı fidanı,, 120 cm üzeri boydadır. Saksısında kök salmış şekilde gönderilir. Bitki hemen dikebilirsiniz. Güneşi seven yapısıyla geçirgen topraklarda hızlı bir gelişim gösterir ve kısa sürede sağlıklı meyveler vermeye başlar. Tatlı aromasıyla damaklara hitap eden meyveleri, aynı zamanda görünümüyle de dikkat çeker. Kendine verimli olduğu için tek başına meyve verebilir; bakımı da oldukça kolaydır. Uzun yıllar boyunca bol ve kaliteli hasat sunarak emeğinizin karşılığını fazlasıyla verir.

8. Frenk Üzümü Fidanı

Frenk üzümü fidanı, 2 yaşında, saksısında bakımı kolay ve yüksek verimli bir meyve fidanıdır. 15-20 cm boyundaki üzüm fidanı, hem bahçede hem de balkon veya terasta büyük saksılarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Kendine verimli olması sayesinde tozlayıcıya ihtiyaç duymaz; doğru bakım sağlandığında dikildiği yıl ya da bir sonraki sezon meyve vermeye başlar. -20°C’ye kadar soğuğa dayanabilen bu dayanıklı tür, nemli ve geçirgen topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Yılın her döneminde dikilebilen, budanmış, etiketli ve sertifikalı olarak gönderilen frenk üzümü fidanı, evde doğal ve lezzetli meyve yetiştirmenin en pratik yollarından biridir.

Kullananlar ne diyor?

"Kaliteli gövdesi güçlü bir frenk üzümü fidanı geldi. Torfa dikilmiş saksıda teslim edildi."

"Frenk Üzümü fidanları siparişim, Fidanistanbulun hızlı kargo hizmetiyle sorunsuz bir şekilde geldi. Fideler sağlıklı ve iyi korunmuştu. Şu anda bahçemde yetişen bu üzümleri gördükçe, Fidanistanbulu tercih ettiğime dair memnuniyetim bir kat daha artıyor."

9. Leylandi Fidanı Cupressocyparis leylandii

Leylandi fidanı, bahçenizde hem doğal bir çit oluşturmak hem de rüzgarı ve gürültüyü engellemek istiyorsanız tam size göre bir bitkidir. Yıl boyunca yeşil kalan yapısıyla estetik bir görünüm sunar. 2-3 yaşında, saksısında kök salmış şekilde gönderilen bu dayanıklı tür; sıcak, soğuk, rüzgar ve kuraklığa karşı oldukça dirençlidir. Hızlı büyüme özelliği sayesinde yılda 70-100 cm arasında uzar. Kolay budanabilir bir bitki olduğu için istediğiniz forma sokabilir, bakımını da zahmetsizce sürdürebilirsiniz. Bu nedenle leylandi fidanı, belediye parklarından yazlık bahçelere kadar birçok alanda güvenle tercih edilmektedir.

10. Çarkıfelek Çiçeği Fidanı Süs Meyveli Passiflora caerulea

Hızlı büyüyen yapısı ve gösterişli çiçekleriyle Çarkıfelek çiçeği (Passiflora caerulea), bahçesine canlılık katmak isteyenler için ideal bir süs bitkisidir. 2-3 yaşında, saksısında kök salmış şekilde gönderilen fidan, pergola, çit ve duvarlara sarılarak kısa sürede gelişir. Haziran ayından itibaren açan mavi-menekşe renkli çiçekleri hem görüntüsüyle hem de hoş kokusuyla dikkat çeker. Ilıman bölgelerde dış mekanda, daha soğuk bölgelerde ise güneş alan iç mekanlarda veya seralarda yetiştirilebilir. -10°C’ye kadar soğuğa dayanabilir. Geçirgen topraklarda düzenli sulama ve bakım ile sağlıklı bir şekilde gelişir. Budanabilir yapısı sayesinde kolayca şekil alır.

