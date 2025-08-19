Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi yetiştirdiğiniz bir çiçeğin açtığını, bir ağacın meyve verdiğini görmek bambaşka bir mutluluk. Doğayla kurulan bu bağ, sadece çevrenizi değil, ruhunuzu da tazeler. Şimdi toprağa atacağınız küçük bir adım, gelecekte gölgesinde dinleneceğiniz bir ağaca dönüşebilir. Fidanistanbul’un %60’a varan indirimleriyle bu değişimi başlatmak şimdi çok kolay. Saksılı, kök salmış ve dikime hazır fidanlarla dilediğiniz yerde toprağa dokunmanın tam zamanı. İşte detaylar...

İster küçük bir balkonunuz olsun ister geniş bir bahçeniz, doğru bitkilerle her alanı güzelleştirmek mümkün. Renkli çiçekler ile atmosferi canlandırabilir, meyve ağaçlarıyla sofranıza lezzet katabilirsiniz. Şimdi Fidanistanbul’da %60’a varan indirimlerle hayalinizdeki yeşil alanı oluşturmak için harika bir fırsat var. İşte sizin için seçtiğimiz indirimde olan ürünlerden bazıları...

1. Saksıda Aloe Vera Bitkisi Fidesi

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 1

2-3 yaşlarında olan Aloe Vera bitkisi, 20-40 cm boylarındadır ve saksısında kök salmış şekilde gönderilir. Bakımı son derece kolaydır. Fazla su istemeyen bu dayanıklı tür, toprağı kurudukça sulanmalı ve geçirgen yapıda bir toprakta yetiştirilmelidir. Güneşi seven bir bitki olan aloe vera, zamanla çoğalır; yapraklarının içindeki doğal jel ise cilt bakımı ve ilk yardım gibi pek çok alanda kullanılabilir. 1-2 litrelik saksılarda sunulan Aloe Vera; tınlı, kumlu ya da killi topraklara uyum sağlar ve hem iç hem dış mekânda rahatlıkla yetiştirilebilir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Aloe Vera Bitkisi Fidesi Promosyon Saksıda sipariş ettim ve çok memnun kaldım! Kargo hızı süperdi, paketleme çok iyiydi ve fidan oldukça sağlıklı geldi. Bahçemde çok güzel görünüyor!"
Ürünü İncele

2. Açık Kök Asma Fidanı

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 2

Açık kök olarak gönderilen bu 2 yaşındaki asma fidanı, meyve vermeye hazır, sağlıklı ve sertifikalı bir bitkidir. Boyu 20-40 cm arasında değişir, budanmış şekilde gelir. Tınlı ya da kumlu topraklarda, güneşli ya da yarı gölge alanlarda kolayca yetişir. Dikim sırasında keçi gübresiyle desteklenmesi, sonrasında ise belirli aralıklarla NPK 15-15-15 gübresiyle beslenmesi önerilir. Doğru bakım yapıldığında birkaç yıl içinde bol üzüm veren güçlü bir asmaya dönüşür.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok güzel bir fidan yollanmış, teşekkür ederim."

  • "Bahçem için harika bir seçim oldu! Asma Fidanı Promosyon Açık Kök kısa sürede toprağa uyum sağladı. Sağlıklı ve güçlü bir fidan. Kargo hızlıydı, paketleme mükemmeldi. Fidanistanbul’dan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz!"
Ürünü İncele

3. Saksıda Ortanca Fidanı Hydrangea Macrophylla

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 3

Hydrangea macrophylla türündeki ortanca fidanı, yaz aylarında açan büyük ve gösterişli çiçekleriyle bahçelere renk ve zarafet katmak isteyenler için mükemmel bir tercihtir. 2-3 yaşlarında olan ürün; kökleri tutmuş, budanmış ve etiketlenmiş şekilde özel kutularında gönderilir. 10-40 cm arası boylara sahip ortancalar, nemli ve asidik yapıda, killi toprakları sever; yarı gölge ya da tam gölge alanlarda en iyi gelişimi gösterir. Yaz başından sonbahar ortasına kadar çiçeklenme periyodu bulunan bitki, kışın yaprak döküp baharda tekrar yeşererek mevsimsel döngüsünü sürdürür. Saksıda gönderildiği için yılın her döneminde dikime uygundur ve doğru bakımda 2 metreye kadar boylanabilir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Bahçem için Promosyon Ortanca Fidanı Hydrangea Macrophylla Saksıda aldım ve çok doğru bir seçim yaptığımı fark ettim. Yaprakları güçlü, paketlemesi harikaydı ve kargo süreci çok hızlıydı."

  • "Fidanlar çok güzel geldi."
Ürünü İncele

4. Limon Fidanı

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 4

Promosyon limon fidanı, 2 yaşında ve 100-120 cm boylarında, kökleri sağlam şekilde torba ya da saksı içinde teslim edilir. Ilıman iklimleri seven bu aşılı ve etiketli fidan, yıl boyunca dilediğiniz zaman dikilebilir; yalnızca kışın çok soğuk geçen bölgelerde dikim önerilmez. Özenle budanmış ve özel taşıma kutusunda gönderilen fidan, bahçeye ya da geniş bir saksıya kolayca uyum sağlar. Dikim sırasında aşı noktasının toprağa gömülmemesine dikkat edilmeli, sonrasında ise düzenli sulama ve uygun gübreleme ile desteklenmelidir. Doğru bakım verildiğinde kısa sürede sağlıklı bir limon ağacına dönüşerek evinize taptaze meyveler ve canlı bir atmosfer kazandırır.

Ürünü İncele

5. Saksıda Begonvil Fidanı Bougainvillea

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 5

Promosyon begonvil fidanı, 2-3 yaşında, 40-60 cm boylarında bir süs bitkisidir. Saksısında kök salmış şekilde gönderilir. Nyctaginaceae familyasından olan bitki, Akdeniz ve Ege iklimine oldukça uygundur; bol güneşli, rüzgârsız alanlarda hızla gelişir ve ilkbahardan sonbahara kadar rengarenk çiçekleriyle dikkat çeker. Güneşli cephelerde, özellikle güneybatıya bakan duvarlara sarılarak doğal bir gelin duvağı gibi görünüm sunar. Drenajı iyi, humuslu ve organik madde bakımından zengin topraklarda daha verimli gelişim gösterir. Soğuk iklimlerde saksıda iç mekânda yetiştirilmesi önerilir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Beklediğimden iyi bir ürün geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim."

  • "Bu kadar sağlıklı ve güzel bir Begonvil Fidanı Promosyon Bougainvillea 40 60 cm Saksıda alacağımı düşünmemiştim. Ürün tam zamanında ulaştı ve hemen gelişmeye başladı."
Ürünü İncele

6. Saksıda Gül Fidanı Yediveren Sarı Gül Rosa laxa

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 6
2-3 yaşında, saksı içinde kök salmış bir bitki olan Yediveren sarı gül fidanı, dikime hazırdır. İlkbahar başından sonbahar sonuna kadar sarı, katmerli ve hafif kokulu çiçekleriyle bulunduğu her alana canlılık katar. Tınlı ve geçirgen toprakları seven bu dayanıklı tür, -25°C’ye kadar soğuğa dayanabilir, bu özelliğiyle yüksek rakımlı bölgelerde de rahatlıkla yetiştirilebilir. Bahçeye olduğu kadar büyük saksılara da uyum sağlayan fidan, güneşi seven yapısıyla hızlı gelişir ve aynı sezon içinde çiçek açar. Budanmış, etiketli ve aşılı olarak özel kutusunda güvenle ulaştırılır; yılın her zamanı kolayca dikilebilir.

Ürünü İncele

7. Kayısı Fidanı Aurora

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 7
4-5 yaşlarında olan Aurora cinsi bu kayısı fidanı,, 120 cm üzeri boydadır. Saksısında kök salmış şekilde gönderilir. Bitki hemen dikebilirsiniz. Güneşi seven yapısıyla geçirgen topraklarda hızlı bir gelişim gösterir ve kısa sürede sağlıklı meyveler vermeye başlar. Tatlı aromasıyla damaklara hitap eden meyveleri, aynı zamanda görünümüyle de dikkat çeker. Kendine verimli olduğu için tek başına meyve verebilir; bakımı da oldukça kolaydır. Uzun yıllar boyunca bol ve kaliteli hasat sunarak emeğinizin karşılığını fazlasıyla verir.

Ürünü İncele

8. Frenk Üzümü Fidanı

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 8

Frenk üzümü fidanı, 2 yaşında, saksısında bakımı kolay ve yüksek verimli bir meyve fidanıdır. 15-20 cm boyundaki üzüm fidanı, hem bahçede hem de balkon veya terasta büyük saksılarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Kendine verimli olması sayesinde tozlayıcıya ihtiyaç duymaz; doğru bakım sağlandığında dikildiği yıl ya da bir sonraki sezon meyve vermeye başlar. -20°C’ye kadar soğuğa dayanabilen bu dayanıklı tür, nemli ve geçirgen topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Yılın her döneminde dikilebilen, budanmış, etiketli ve sertifikalı olarak gönderilen frenk üzümü fidanı, evde doğal ve lezzetli meyve yetiştirmenin en pratik yollarından biridir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kaliteli gövdesi güçlü bir frenk üzümü fidanı geldi. Torfa dikilmiş saksıda teslim edildi."

  • "Frenk Üzümü fidanları siparişim, Fidanistanbulun hızlı kargo hizmetiyle sorunsuz bir şekilde geldi. Fideler sağlıklı ve iyi korunmuştu. Şu anda bahçemde yetişen bu üzümleri gördükçe, Fidanistanbulu tercih ettiğime dair memnuniyetim bir kat daha artıyor."
Ürünü İncele

9. Leylandi Fidanı Cupressocyparis leylandii

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 9

Leylandi fidanı, bahçenizde hem doğal bir çit oluşturmak hem de rüzgarı ve gürültüyü engellemek istiyorsanız tam size göre bir bitkidir. Yıl boyunca yeşil kalan yapısıyla estetik bir görünüm sunar. 2-3 yaşında, saksısında kök salmış şekilde gönderilen bu dayanıklı tür; sıcak, soğuk, rüzgar ve kuraklığa karşı oldukça dirençlidir. Hızlı büyüme özelliği sayesinde yılda 70-100 cm arasında uzar. Kolay budanabilir bir bitki olduğu için istediğiniz forma sokabilir, bakımını da zahmetsizce sürdürebilirsiniz. Bu nedenle leylandi fidanı, belediye parklarından yazlık bahçelere kadar birçok alanda güvenle tercih edilmektedir.

Ürünü İncele

10. Çarkıfelek Çiçeği Fidanı Süs Meyveli Passiflora caerulea

Yaşam alanınıza doğayı taşıyın! Fidanistanbul da %60 a varan indirim başladı 10

Hızlı büyüyen yapısı ve gösterişli çiçekleriyle Çarkıfelek çiçeği (Passiflora caerulea), bahçesine canlılık katmak isteyenler için ideal bir süs bitkisidir. 2-3 yaşında, saksısında kök salmış şekilde gönderilen fidan, pergola, çit ve duvarlara sarılarak kısa sürede gelişir. Haziran ayından itibaren açan mavi-menekşe renkli çiçekleri hem görüntüsüyle hem de hoş kokusuyla dikkat çeker. Ilıman bölgelerde dış mekanda, daha soğuk bölgelerde ise güneş alan iç mekanlarda veya seralarda yetiştirilebilir. -10°C’ye kadar soğuğa dayanabilir. Geçirgen topraklarda düzenli sulama ve bakım ile sağlıklı bir şekilde gelişir. Budanabilir yapısı sayesinde kolayca şekil alır.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Saksı çiçeği bitki çiçek fidan
İş birliği İçerikleri
Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Her kitapseverin kütüphanesinde olmalı! İşte Nobel ödüllü kitaplar

Her kitapseverin kütüphanesinde olmalı! İşte Nobel ödüllü kitaplar

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio kol saatlerinde indirim zamanı

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio kol saatlerinde indirim zamanı

Bu ikiliye bu fiyat kaçmaz! Oral-B Pro Series 1 indirimde

Bu ikiliye bu fiyat kaçmaz! Oral-B Pro Series 1 indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Tatil anılarınızı ölümsüzleştirecek kamera önerileri

Tatil anılarınızı ölümsüzleştirecek kamera önerileri

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

A101'e Oral B Şarjlı Diş Fırçası geliyor!

A101'e Oral B Şarjlı Diş Fırçası geliyor!

Protein Ocean indirimi başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Protein Ocean indirimi başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Tümünü Gör
Benzer Ev Yaşam İçerikleri
"Her işimi kendim hallederim!" diyenlere şarjlı matkap önerileri

"Her işimi kendim hallederim!" diyenlere şarjlı matkap önerileri

"Daha önce neden almadım!" dedirten mutfak ürünleri

"Daha önce neden almadım!" dedirten mutfak ürünleri

Sık seyahat edenlerin mutlaka edinmesi gereken ürünler

Sık seyahat edenlerin mutlaka edinmesi gereken ürünler

İçinizdeki şefi uyandıracak mutfak ürünleri

İçinizdeki şefi uyandıracak mutfak ürünleri

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak basit ama etkili 10 ürün

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak basit ama etkili 10 ürün

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Depremde ölenlerin yakasından düşmüyorlar! Önce sahte diploma şimdi sahte reçete

Depremde ölenlerin yakasından düşmüyorlar! Önce sahte diploma şimdi sahte reçete

Mardin'de dikkat çeken olay: "12 yaşındaki Zeynep düşüp öldü" iddiası!

Yer: Mardin! "12 yaşındaki Zeynep düşüp öldü" iddiası!

Kara yolunun kenarındaki şifalı kaynak: 'Ilıksu Kaplıcası' tesis bekliyor

Kara yolunun kenarındaki şifalı kaynak

'Vatanı çapulculara mı bırakacağız' dediler! Şehit tazminatı alan babayı dolandırdılar

'Vatanı çapulculara mı bırakacağız' dediler! Şehit tazminatı alan babayı dolandırdılar

Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Her an olabilir” diyerek anlattı! 7'nin üstünde deprem uyarısı... Marmara'nın tamamanı sallayabilir

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Uzun süreden sonra İstanbul'a da geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.