Evinizi konser alanına çeviren o hoparlör: JBL Boombox 3 IP67 indirime girdi

Müzik, hayatın her anına eşlik eden en güçlü enerji kaynaklarından biridir. Evde dinlenirken, arkadaşlarla vakit geçirirken ya da açık hava etkinliklerinde ortamı bambaşka bir havaya sokar. Güçlü bir hoparlör ise bu deneyimi kat kat artırarak sıradan anları bile unutulmaz hale getirir. JBL Boombox 3, hem sağlam yapısı hem de yüksek ses performansıyla tam da bu etkiyi yaratıyor. Üstelik şu an indirimdeyken müziğin ritmini her yerde yanınızda taşımanın tam zamanı! İşte detaylar...

JBL Boombox 3 IP67 Bluetooth Hoparlör

JBL Boombox 3, 180W gücündeki etkileyici ses performansı ve derin baslarıyla müzik keyfini en üst seviyeye taşıyor. IP67 suya ve toza dayanıklılığı sayesinde ister deniz kenarında ister açık hava etkinliklerinde güvenle kullanılabiliyor. 24 saatlik pil ömrü ve Bluetooth 5.3 desteğiyle kesintisiz müzik deneyimi sunarken, PartyBoost özelliğiyle birden fazla hoparlörü bağlayarak eğlenceyi katlayabilirsiniz. JBL Portable uygulamasıyla kolayca kontrol edilebilen hoparlör, hem sağlam yapısı hem de çevre dostu ambalajıyla öne çıkıyor. Güçlü, dayanıklı ve taşınabilir yapısıyla JBL Boombox 3, her ortamda yüksek kaliteli müzik deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir seçim.

Kullananlar ne diyor?

"Uzun araştırmalar sonunda JBL Boombox 3'ü tercih ettim ve iyi ki etmişim! Daha ilk açtığınız anda kalite farkını hissediyorsunuz. Malzeme kalitesi sağlam, tasarımı çok şık ve taşıması da kolay. Ama asıl bomba, ses performansı... Bass o kadar güçlü ki zemini titretiyor, ama aynı zamanda detayları boğmuyor. Elektronik müzik, rap, pop – ne dinlerseniz dinleyin, ses genişliği ve netliği inanılmaz. Mid ve tizler de dengeli. İsterseniz uygulamadan kişiselleştirebiliyorsunuz. Şarjı çok uzun gidiyor. 1 tam gün kesintisiz müzik dinledim, hala pil vardı. Suya dayanıklı oluşu da bonus! Yazın havuz kenarında bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz."

"İçinde dahili subwoofer olduğundan düşük frekanslı basları net bir şekilde aktarıyor. JBL uygulamasını çok beğendim basitçe ses karakteriyle oynayabiliyorsunuz."

