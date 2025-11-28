Bugüne özel saat 16.00'da Apple iPhone 17 Pro ve Apple AirPods 4'te stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor!

Gülümseten Kasım indirimlerine sayılı saatler kalmışken Amazon bugüne özel saat 16.00'da markaların popüler ürünlerinde flaş fırsatlar yapacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak için ilgilendiğiniz markanın ürününe göz atabilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Tüm ürünlerin yer aldığı link için buraya tıklayın.

Apple 17 Pro

Apple AirPods 4 ANC Kablosuz Kulaklık

LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni

Oppo A5 Telefon

Contigo Gizmo Flip Dragon Çelik Çocuk Suluğu (380 ml)

Hot Wheels Sürat Pistli Tır

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.