Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati indirime girdi

Bir aksesuarın değeri, sadece görünümünde değil, sunduğu işlevsellikte de gizlidir. Kimi saatler zamanı göstermenin ötesine geçerek günlük yaşamı kolaylaştırır ve stilinizi güçlendirir. Dayanıklılığıyla güven verirken, zarif tasarımıyla her ortamda uyum sağlar. Bu özellikleriyle öne çıkan Casio MTP-1314D-1AVDF kol saati, şimdi indirimli fiyatıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati

Casio MTP-1314D-1AVDF kol saati, klasik şıklığı dayanıklı tasarımla birleştiren güvenilir bir model. Gri tonlarda tasarlanmış iyon kaplamalı paslanmaz çelik kasası ve uyumlu çelik kordonu ile zarif bir görünüm sunuyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği, saati günlük kullanım için güvenilir hale getirirken, 3 yıl pil ömrü uzun süreli kullanım avantajı sağlıyor. Mineral camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı olan ürün, tarih göstergesi ile de günlük hayatı kolaylaştıran pratik bir detay. Casio MTP-1314D-1AVDF kol saati; şıklığı, işlevselliği ve sağlam yapısıyla her ortamda rahatlıkla kullanılabilecek bir klasik.

