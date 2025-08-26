Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanı verimli kullanmak, modern yaşamın en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Hem işlevselliği hem de şıklığı bir arada sunan aksesuarlar, hayatı kolaylaştırırken tarzı da güçlendiriyor. Saatler bu noktada yalnızca zamanı ölçen araçlar değil, stilin güçlü tamamlayıcıları oluyor. Güvenilirlik ve zarafeti bir arada isteyenler için Casio’nun ikonik tasarımları öne çıkıyor. İndirimde olan Casio MTP-1314D-1AVDF modeli ise bu dengeyi yakalamanın en cazip yollarından biri. İşte detaylar...

Bir aksesuarın değeri, sadece görünümünde değil, sunduğu işlevsellikte de gizlidir. Kimi saatler zamanı göstermenin ötesine geçerek günlük yaşamı kolaylaştırır ve stilinizi güçlendirir. Dayanıklılığıyla güven verirken, zarif tasarımıyla her ortamda uyum sağlar. Bu özellikleriyle öne çıkan Casio MTP-1314D-1AVDF kol saati, şimdi indirimli fiyatıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı... Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı...
Aylık %2,49 faiz oranlı 6 ay vadeli 50.000 TL! Son gün 29 Ağustos Aylık %2,49 faiz oranlı 6 ay vadeli 50.000 TL! Son gün 29 Ağustos

Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati

Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati indirime girdi 1

Casio MTP-1314D-1AVDF kol saati, klasik şıklığı dayanıklı tasarımla birleştiren güvenilir bir model. Gri tonlarda tasarlanmış iyon kaplamalı paslanmaz çelik kasası ve uyumlu çelik kordonu ile zarif bir görünüm sunuyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği, saati günlük kullanım için güvenilir hale getirirken, 3 yıl pil ömrü uzun süreli kullanım avantajı sağlıyor. Mineral camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı olan ürün, tarih göstergesi ile de günlük hayatı kolaylaştıran pratik bir detay. Casio MTP-1314D-1AVDF kol saati; şıklığı, işlevselliği ve sağlam yapısıyla her ortamda rahatlıkla kullanılabilecek bir klasik.

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Casio MTP-1314D-1AVDF Kol Saati indirime girdi 2

Bu içerik 26 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

 Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

 Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

 Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kol saati casio erkek kol saati
İş birliği İçerikleri
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet günün fırsat ürünü oldu

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet günün fırsat ürünü oldu

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabılar indirimde, kaçırmayın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabılar indirimde, kaçırmayın

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İkinci ürün %70 indirimli! İşte sizin için seçtiklerimiz...

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

İrem Sak'ın Modern Kadın dizisindeki kombinlerinden ilham alan parçalar

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

A101'e Samsonite valizler geliyor!

A101'e Samsonite valizler geliyor!

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Justin Timberlake'dan siyah şıklığı! İşte konser kombinine benzer alternatifler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Kullanışlı ve ekonomik! İşte 500 TL altı bütçe dostu ürünler

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Okula Dönüş Fırsatları başladı! İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

Şık, hijyenik ve pratik! Songmics çöp kovalarında %70'e varan indirim başladı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet günün fırsat ürünü oldu

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet günün fırsat ürünü oldu

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabılar indirimde, kaçırmayın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabılar indirimde, kaçırmayın

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Karacasu Kaymakamlığı orman yangını riskine dikkat çekti

Karacasu Kaymakamlığı orman yangını riskine dikkat çekti

Seyir halindeki motosiklet yandı

Seyir halindeki motosiklet yandı

Batman'da site bahçesinde yılan paniği

Batman'da site bahçesinde yılan paniği

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.